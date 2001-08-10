Тихоокеанское
информационное агентство
13 Января 2023
Сейчас 22:44
67,78|72,79|66,91
Ловить бродячих собак в Южно-Сахалинске теперь будет фонд "Помощь животным Сахалина"
10:35, | Новости общества Сахалина и Курил

Круглый стол по вопросам укрепления здоровья работников пройдет в Южно-Сахалинск

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Руководителей предприятий и организаций Южно-Сахалинска 19 января приглашают принять участие в круглом столе по вопросам внедрения и реализации корпоративных модельных программ "Укрепление здоровья работников", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоится с малом зале Сахалинской областной универсальной научной библиотеки (ул. Хабаровская, 78). Начало в 16.30.

Для участия необходимо  до 18 января включительно подать заявку по телефону 300-715 или на адрес электронной почты: [email protected] с указанием наименования предприятия (организации), ФИО, должность и контактный телефон участника.

Организатор - Сахалинский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?