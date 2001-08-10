Еще более семи тысяч кубометров снега вывезено с улиц Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 13 января на расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами были задействованы 104 единицы техники, а также 34 рабочих. На полигоны за последние сутки вывезено 7398 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городжской администрации.

В дневное время к расчистке привлечены 126 дорожных рабочих и 109 единиц техники. Основные силы сегодня сосредоточены на противогололедной обработке тротуаров, расширении проезжей части. Специалисты продолжат вывозку снега, в том числе с территории частного сектора.

Напомним, контроль за качеством расчистки УДС в постоянном режиме проводят сотрудники отдела по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут передать данные о плохом состоянии городских дорог в диспетчерскую департамента по телефону 300-475.

Специалистам отдела по содержанию проездов и объектов благоустройства можно сообщить информацию о неудовлетворительной расчистке улиц, внутриквартальных проездов, подъездов к образовательным учреждениям. Телефон отдела 300-882 (доб. 2, 7, 8, 10).