Тихоокеанское
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13 Января 2023
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08:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Поронайские промысловики привезли первые уловы наваги

Поронайские промысловики привезли первые уловы наваги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В заливе Терпения стартовала наважья путина. В настоящее время на активном промысле в заливе работают суда трех рыбопромысловых предприятий – поронайских СПК РК "Дружба", ООО "Поронайский зверосовхоз" и макаровского ООО "Рыбак". Рекомендованный промысловикам к добыче в нынешнем году объем наваги составляет чуть более пяти тысяч тонн.
 
Первые уловы были зафиксированы несколько дней назад. Накануне с первым уловом вернулись промысловики рыболовецкого колхоза "Дружба". Рыбаки добыли 30 тонн рыбы, которая была заморожена естественным способом и уже поступила на прилавки торговых объектов. Цена за килограмм свежемороженой наваги составляет 80 рублей за килограмм. Приобрести навагу свежего улова жители и гости Поронайска могут в специализированных объектах рыболовецкого колхоза «Дружба»:
 
- магазин "Золотая рыбка" (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 100);
 
- киоск "Морепродукты" (г. Поронайск, ул. Октябрьская, 2).

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