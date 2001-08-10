Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам предлагают выбрать время дополнительного рейса рельсобуса для Дальнего. Опрос можно пройти на сайте Тутбудет.рф по ссылке и выбрать один вариант.

Для обсуждения предложено следующее время отправления:

- отправление от Южно-Сахалинска (с ТПУ «Привокзальный») в 15.00 — отправление из Дальнего (с ТПУ «Алые розы») в 15.20;

- отправление от Южно-Сахалинска в 15.40 — отправление из Дальнего в 16.00;

- отправление от Южно-Сахалинска в 16.20 — отправление из Дальнего в 16.40;

- отправление от Южно-Сахалинска в 17.00 — отправление из Дальнего в 17.20;

- отправление от Южно-Сахалинска в 21.35 — отправление из Дальнего в 21.53.

Здесь же можно оставить комментарии с предложениями по работе ТПУ Южно-Сахалинска.

Как рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишевский, после запуска ТПУ «Алые розы» в декабре прошлого года и последовавшим увеличением количества рейсов рельсобусов, пассажиропоток из Дальнего вырос в четыре раза. Пассажиры отмечают, что поездка на железнодорожном транспорте до привокзальной площади занимает всего 8 минут. Это в 3-4 раза быстрее поездки на автобусе или личном автомобиле. К тому же для пользователей Единой транспортной карты есть возможность бесплатной пересадки с автобуса на рельсобус и наоборот в течение 45 минут с момента покупки билета.

- Есть многократно увеличившийся спрос жителей Дальнего на этот скоростной вид транспорта. Поэтому было принято совместно решение регионального минтранса и администрации Южно-Сахалинска о введении дополнительного рейса. Мы хотим привлечь к опросу жителей, чтобы максимально учесть их потребности, - сказал Василий Вишневский.

Предложенные для голосования варианты касаются только второй половины дня из-за того, что в эти часы есть свободные рельсобусы. Их и намерены использовать в перевозке пассажиров из Дальнего. Утром и вечером такой возможности пока нет. Время послеобеденного рейса определят простым большинством голосов.

В перспективе, когда будут открыты следующие транспортно-пересадочные узлы, рельсобусы свяжут Дальнее с Христофоровкой, с промежуточной остановкой в Большой Елани, что в несколько раз повысит транспортную доступность отдаленных районов городского округа.