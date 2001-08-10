Южносахалинцам предлагают выбрать время дополнительного рейса рельсобуса для Дальнего
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцам предлагают выбрать время дополнительного рейса рельсобуса для Дальнего. Опрос можно пройти на сайте Тутбудет.рф по ссылке и выбрать один вариант.
Для обсуждения предложено следующее время отправления:
- отправление от Южно-Сахалинска (с ТПУ «Привокзальный») в 15.00 — отправление из Дальнего (с ТПУ «Алые розы») в 15.20;
- отправление от Южно-Сахалинска в 15.40 — отправление из Дальнего в 16.00;
- отправление от Южно-Сахалинска в 16.20 — отправление из Дальнего в 16.40;
- отправление от Южно-Сахалинска в 17.00 — отправление из Дальнего в 17.20;
- отправление от Южно-Сахалинска в 21.35 — отправление из Дальнего в 21.53.
Здесь же можно оставить комментарии с предложениями по работе ТПУ Южно-Сахалинска.
Как рассказал директор Центра развития городской среды Василий Вишевский, после запуска ТПУ «Алые розы» в декабре прошлого года и последовавшим увеличением количества рейсов рельсобусов, пассажиропоток из Дальнего вырос в четыре раза. Пассажиры отмечают, что поездка на железнодорожном транспорте до привокзальной площади занимает всего 8 минут. Это в 3-4 раза быстрее поездки на автобусе или личном автомобиле. К тому же для пользователей Единой транспортной карты есть возможность бесплатной пересадки с автобуса на рельсобус и наоборот в течение 45 минут с момента покупки билета.
- Есть многократно увеличившийся спрос жителей Дальнего на этот скоростной вид транспорта. Поэтому было принято совместно решение регионального минтранса и администрации Южно-Сахалинска о введении дополнительного рейса. Мы хотим привлечь к опросу жителей, чтобы максимально учесть их потребности, - сказал Василий Вишневский.
Предложенные для голосования варианты касаются только второй половины дня из-за того, что в эти часы есть свободные рельсобусы. Их и намерены использовать в перевозке пассажиров из Дальнего. Утром и вечером такой возможности пока нет. Время послеобеденного рейса определят простым большинством голосов.
В перспективе, когда будут открыты следующие транспортно-пересадочные узлы, рельсобусы свяжут Дальнее с Христофоровкой, с промежуточной остановкой в Большой Елани, что в несколько раз повысит транспортную доступность отдаленных районов городского округа.
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