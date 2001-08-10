Власти Южно-Сахалинска обсудили, как лучше благоустроить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин совместно с вице-мэром Андреем Ковальчуком и директором горнолыжного курорта Александром Марченко провел выездное совещание на спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух". В ходе встречи обсудили дальнейшую реализацию мастер-плана по развитию комплекса, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мастер-план "Горного воздуха" был презентован общественности в прошлом году. Документ разработал Институт Генплана Москвы в рамках работы над генеральным планом города. Активное участие в создании концепции развития горнолыжного комплекса принимали жители областного центра. Для этого при администрации Южно-Сахалинска был сформирован общественный совет, который возглавил мэр Сергей Надсадин.

Одна из целей создания мастер-плана - круглогодичная работа горнолыжного курорта. "Горный воздух" - визитная карточка Южно-Сахалинска. Ежегодно комплекс посещают тысячи туристов и жителей области. Поэтому развитие "Горного воздуха" имеет большое значение для муниципалитета и всего региона.

Во время совещания Сергей Надсадин и Андрей Ковальчук осмотрели одну из самых популярных среди любителей горных лыж и сноуборда трасс - юго-западный серпантин. Совместно с руководством "Горного воздуха" были проанализированы возможности ее функционирования в летний период: организация прогулочных дорожек и установка беседок, благоустройство прилегающей территории.

- Многое из того, что было определено в концепции мастер-плана сделано, и мы понимаем, что можно двигаться дальше. Так горнолыжный курорт будет еще более интересным для туристов и жителей. В рамках мастер-плана запланированы работы по благоустройству комплекса и, в частности, Юго-Западного серпантина. Очень важно, чтобы курорт действовал круглогодично. Необходимо сделать трассу всесезонной и интересной для людей не только в зимнее время, но и летом, - отметил мэр.

Сергей Надсадин дал поручению вице-мэру Андрею Ковальчуку, курирующему департамент архитектуры и градостроительства, дополнить концепцию мастер-плана. К обсуждению новых форм благоустройства будет привлечен общественный совет и жители областного центра.

Отметим, концепция мастер-плана поддержана губернатором Валерием Лимаренко. Вопросы по развитию "Горного воздуха" находятся на личном контроле главы региона.