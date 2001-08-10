Власти Южно-Сахалинска озвучили планы на 2023 год по ремонту дворов и дорог
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа по улучшению состояния дорог, приведение их в соответствие современным техническим стандартам - является ключевым направлением в вопросах благоустройства для администрации Южно-Сахалинска. Среди приоритетов 2023го года также благоустройство внутри микрорайонов - в планах обновление 198 дворов и капитальный ремонт 5 дворовых территорий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году завершится капитальный ремонт 5 дворовых территорий, который стартовал в 2022 году, это: ул. Комсомольская, 300Б; пр. Мира, 245А, 245Б, 241Б; ул. Пуркаева, 80, 82А; ул. Амурская, 100, 102, ул. Ленина, 217, 219; пр. Победы, 63В, 63Г. Кроме того, в областном центре запланирован текущий ремонт 198 дворов.
- Как показывает практика предыдущих лет, этот список будет расти в зависимости от финансирования, выделения субсидий региональным правительством, поступления федеральных средств в рамках программы «1000 дворов», - рассказал начальник МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Евгений Кулик. - Среди ключевых планов в сфере дорожного хозяйства на текущий год - капитальный ремонт 6 улиц и строительство новой.
Комплексное развитие улично-дорожной сети, а также создание безопасной и комфортной инфраструктуры для автовладельцев и пешеходов – одно из приоритетных направлений в работе администрации города и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Ремонт улиц будет проводиться в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Уже заключены контракты на капитальный ремонт ул. Крайней на участке от ул. Долинской до ул. Карьерной. В 2023-м году продолжится ремонт двух центральных улиц областного центра: проспекта Победы от площади Победы до ул. Комсомольской и улицы Ленина от ул. К. Маркса до пр. Победы. Завершится капитальный ремонт ул. Зеленой в Березняках. Отметим, что ремонт указанных участков будет вестись без полного перекрытия, с ограничением движения по полосам.
В планах муниципалитета на текущий год капремонт улицы Фабричной от Физкультурной до пер. Озерного, а также обновление улицы Пуркаева от ул. Комсомольской до пр. Мира.
В наступившем году областной центр ждет строительство новой улицы Просвещения между пр. Мира и ул. Ленина, дорога необходима для обеспечения транспортной доступности к жилому комплекса, который здесь расположен.
Также в 2023-м году продолжится строительство нового четырехполосного автомобильного моста через р. Сусуя на ул. Сахалинской.
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