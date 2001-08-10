Тихоокеанское
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16:19, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет горячую линию

Департамент продовольственных ресурсов Южно-Сахалинска проведет горячую линию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 13 января, департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка проведет горячую линию по вопросам получения муниципальных услуг в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На консультации специалистов можно будет узнать о преимуществах получения муниципальной услуги «Предоставление выписки из похозяйственной книги учета личных подсобных хозяйств» в электронном виде.

Звонки от горожан будут приниматься с 9.00 до 13.00 часов по телефону: 300-738 (доб. 1).

Добавим, подтвердить свою учетную запись на портале Госуслуг можно в департаменте в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, каб. 411. При себе необходимо иметь паспорт.

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