Юрий Трутнев исполнил желание юного сахалинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийский проект «Мечтай со мной» продолжает радовать малышей в рамках акции «Ёлка желаний». Сегодня желание мечтателя Амарсана исполнил полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Юрий Трутнев. В своём письме мальчик написал, что хочет побывать в конном клубе. Добрая мечта маленького сахалинца исполнилась, рассказали ТИА "Острова" в агенстве по делам молодежи Сахалинской области

"Золотой мустанг", конноспортивный клуб в Анивском районе, гостеприимно распахнул свои конюшни с прекрасными представителями одних из самых умных и красивых животных на земле. Инструктор, Татьяна Уланова, позанималась с Амарсаном иппотерапией и реабилитационными упражнениями адаптивного спорта. Малыш был в восторге! Мечтателя познакомили с самой взрослой лошадью России, Чайкой- ей 49 лет. Дали покормить лошадку сладкой морковкой.

"Мы подали заявку на сайте "Елки желаний" в начале декабря. Перед Новым годом нам позвонили с агентства по делам молодёжи Сахалинской области и сказали, что наше желание будет исполнено. Мы узнали, что волшебник, который воплотит мечту моего сына в реальность, будет Юрий Трутнев. Это очень тронуло. Спасибо, что такие люди, как Юрий Петрович, не остаются в стороне и радуют наших детей"- поделилась эмоциями Соёлма Александровна, мама мечтателя.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» помогает исполнять мечты детей с ОВЗ. Проект «Мечтай со мной» является организатором Всероссийской акции «Ёлка желаний», которая направлена на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.

Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и руководство страны.

К благотворительному проекту подключились большие корпоративные компании Сахалина, предприниматели, органы законодательной и исполнительной власти, МВД, Следственный комитет, Росгвардия и многие другие. С декабря они начали исполнять мечты детей. Уже исполнено почти 250 желаний сахалинцев. Более семидесяти мечт будет исполнено в Сахалинской области до конца февраля.