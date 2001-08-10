В 2023 году капитальный ремонт проведут в 23 образовательных учреждениях Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице в 2023 году продолжатся работы по капитальному ремонту школ и детских садов, благоустройству территорий образовательных учреждений и строительству новых объектов образования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В рамках реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальные ремонты образовательных организаций» различные виды капитального ремонта проведут в 17 школах города. Параллельно будет организовано озеленение прилегающих территорий.
Еще в четырех учреждениях образования планируется совместить капремонт существующих помещений и техническое оснащение новых пространств. Так, в школе № 3 имени Героя России Сергея Ромашина отремонтируют фасад и кровлю, в школе № 5 – спортивный зал, в гимназии №2 – систему вентиляции, в лицее №1 – внутренние сети водоснабжения, канализации и отопления.
- Помимо ремонтов, эти учреждения необходимо оснастить современным оборудованием, обновить мебель. Модернизацию школьных систем проведут с участием родителей, ученического актива и общественности. В каждой из этих школ появятся новые образовательные пространства – Центр детских инициатив, где активные школьники смогут собираться вместе и проектировать новое будущее своей школы, - рассказал заместитель директора департамента образования администрации Южно-Сахалинска Сергей Луковой.
Еще одним знаковым событием в текущем году станет создание третьего в Южно-Сахалинске школьного технопарка «Кванториум». Для этого в гимназии №1 капитально отремонтируют помещения, где расположатся 4 квантума.
Кроме этого, в 2023 году запланированы работы по капитальному ремонту фасадов и кровель в детских садах №30 «Улыбка» и №35 «Сказка». Также планируется завершить строительство двух новых детских садов в жилищном квартале «Горизонт». Каждый их них рассчитан на 240 мест.
В активной фазе строительство дополнительного корпуса школы № 30 в Луговом. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2024 году.
Создание комфортных условий для обучения и развития детей остается приоритетным направлением в работе муниципалитета и мэра Сергея Надсадина. Отметим, что и вопросам обеспечения безопасности в образовательных организациях ежегодно уделяется большое внимание.
Так, в 2023 году продолжится работа по усилению антитеррористической защищенности. В шести образовательных учреждениях Южно-Сахалинска будет модернизирована система видеонаблюдения. Еще в трех - планируется установка систем контроля и управления доступом, в тринадцати - оборудуют системы оповещения и управления эвакуацией людей.
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