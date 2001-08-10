15:47, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Южно-Сахалинске продолжают искать кандидата на должность директора департамента по физкультуре и спорту
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска до 20 января продлевает прием документов на замещение должности муниципальной службы директора департамента по физической культуре и спорту, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Ознакомиться с требованиями к соискателю и перечнем документов можно на официальном сайте мэрии в разделе «Прием на работу. Конкурсы».
Документы принимаются по адресу: ул. Ленина, 173, каб. 312 (департамент кадровой политики), тел. 300-913 доб. 5 (рабочие дни с 9.00 до 17.15 ежедневно, пятница с 9.00 до 17.00).
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