Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Авиакомпания "Аврора" после длительного перерыва, связанного с пандемийными ограничениями, возобновляет международное сообщение с Китаем. Открыта продажа авиабилетов на международный авиарейс Хабаровск – Харбин - Хабаровск, рассказали ТИА "Острова" в авиакомпании.

Полеты в Китай будут осуществляться один раз в неделю, по понедельникам, в период с 6 февраля по 20 марта 2023 года на воздушном судне Airbus A319 вместимостью 128 пассажирских кресел.

Расписание рейса:

20:35 Хабаровск – 20:15 Харбин

21:20 Харбин – 00:55 Хабаровск

Тариф от 29 000 рублей в одну сторону. Количество мест по данному тарифу ограничено.

С открытием этого рейса авиакомпания «Аврора» предлагает жителям Дальневосточного Федерального округа прямой доступ к деловым и туристическим объектам Китая, без необходимости совершать пересадку в европейской части России. Город Харбин — это также один из самых популярных транзитных пунктов при перелетах между Европой и Азией.

С правилами въезда в КНР можно ознакомиться на сайте в разделе COVID-19.

Справки можно получить в контакт-центре Авиакомпании по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.