В Южно-Сахалинске в дни новогодних каникул выявили более 50 фактов незаконной парковки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска и в новогодние праздники не прекращали мониторинг дворовых территорий по выявлению и пресечению нарушений правил парковки во дворах, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С помощью цифрового комплекса автоматической фиксации административных правонарушений «Дозор-МП» регистрировались случаи незаконной парковки на озелененных территориях, газонах, детских и спортивных площадках, пешеходных дорожках, площадках для сушки белья.

Так, по итогам рейдов зафиксировано более 50 нарушений. Некоторые граждане парковались на детских площадках, оставляя машины возле качелей, горок, детских домиков, перекрывая пешеходную зону и игровую территорию. В отношении нарушителей будут приняты меры административного воздействия.

- Комплекс «Дозор-МП» позволяет в автоматическом режиме фиксировать нарушение и формировать постановление об административном нарушении, которое по почте отправляется нарушителю для оплаты штрафа. Также уведомление отображается на госуслугах, - рассказал ведущий советник отдела фиксации и обработки нарушений правил парковки департамента общественной безопасности и контроля Евгений Хан.

Добавим также, что на проблемных зонах специалисты размещают информационные таблички о том, что парковка здесь запрещена. На такой табличке имеется QR-код, считав который осуществляется автоматический переход на портал «Сахалин онлайн», где горожане могут оставлять свои сообщения о нарушении правил парковки на озелененных территориях, детских и спортивных площадках и т.д. К сообщению обязательно необходимо прикрепить фото с привязкой к местности и госномером автомобиля, указать время, дату и точный адрес нарушения.

В департаменте общественной безопасности и контроля вопросы соблюдения физическими и юридическими лицами правил благоустройства и иных нормативных документов в Южно-Сахалинске находятся на постоянном контроле, мониторинг продолжается.