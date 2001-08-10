На Сахалине стартовала продажа свежей наваги по сниженным ценам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Один из самых популярных видов рыбы на островах сегодня можно приобрести с минимальной торговой наценкой – 80-85 рублей за килограмм. Продажи свежевыловленных даров моря по ценам, ниже рыночных, напрямую от рыбопромышленников организованы по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В Южно-Сахалинск сегодня доставили 10 тонн свежей «ворошенки». Приобрести навагу можно на ярмарочной площадке у «Дома торговли» с 10:00 до 16:00. По мере увеличения объемов вылова рыба будет доставляться и в районы области.
Как и в прошлом году, социально ориентированные рыбодобывающие предприятия практически не повысили цену на любимую зимнюю рыбу сахалинцев. Так, отпускная стоимость свежей наваги от ООО «Рыбак» составила 70 рублей за 1 килограмм.
Продажи зимней рыбы стартовали и в Поронайске. Промысловики рыболовецкого колхоза «Дружба» добыли 30 тонн рыбы, которая была заморожена естественным способом и уже поступила на прилавки торговых объектов. Цена за килограмм свежемороженой наваги составляет 80 рублей за килограмм.
– В преддверии путины мы традиционно проводим переговоры с рыбопромышленными предприятиями о поставках для сахалинцев и курильчан сезонной рыбы с минимальной наценкой. Наши рыбопромышленники осознают социальную значимость поставок свежей рыбы жителям по минимально возможной цене, даже несмотря на повышение себестоимости продукции, – отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. – Предприятия готовы продолжать работу по обеспечению людей свежим уловом в необходимом количестве. Мы проводили мониторинг – цены предприятий-участников нашего проекта по реализации свежевыловленной рыбы примерно в два раза ниже рыночных.
Традиционно первые уловы реализуются по более высокой стоимости, которая снижается по мере увеличения объемов добычи. Отметим, что цена наваги от местных рыбаков-любителей в декабре 2022 года – январе 2023 года составляла от 120 руб/кг.
– Мы понимаем, что люди соскучились по зимней рыбке, поэтому хотим обеспечить их свежей и качественной навагой быстро и в необходимых объемах. После вылова рыба выгружается в порту Поронайска, морозится естественным способом на льду и после сразу отгружается для доставки в магазины. Мы делаем все, чтобы продукция была доступной для людей, – рассказала директор ООО «Рыбак» Галина Сафронова.
По рекомендациям рыбохозяйственной науки в промысловых районах, прилегающих к Сахалину и Курильским островам, в этом году рекомендовано к вылову порядка 16,9 тысяч тонн наваги. Завершение специализированного промысла в регионе ожидается к концу января-началу февраля.
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