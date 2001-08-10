Тихоокеанское
информационное агентство
12 Января 2023
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12:44, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине стартовала продажа свежей наваги по сниженным ценам

На Сахалине стартовала продажа свежей наваги по сниженным ценам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Один из самых популярных видов рыбы на островах сегодня можно приобрести с минимальной торговой наценкой – 80-85 рублей за килограмм. Продажи свежевыловленных даров моря по ценам, ниже рыночных, напрямую от рыбопромышленников организованы по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Южно-Сахалинск сегодня доставили 10 тонн свежей «ворошенки». Приобрести навагу можно на ярмарочной площадке у «Дома торговли» с 10:00 до 16:00. По мере увеличения объемов вылова рыба будет доставляться и в районы области.

Как и в прошлом году, социально ориентированные рыбодобывающие предприятия практически не повысили цену на любимую зимнюю рыбу сахалинцев. Так, отпускная стоимость свежей наваги от ООО «Рыбак» составила 70 рублей за 1 килограмм.

Продажи зимней рыбы стартовали и в Поронайске. Промысловики рыболовецкого колхоза «Дружба» добыли 30 тонн рыбы, которая была заморожена естественным способом и уже поступила на прилавки торговых объектов. Цена за килограмм свежемороженой наваги составляет 80 рублей за килограмм.

– В преддверии путины мы традиционно проводим переговоры с рыбопромышленными предприятиями о поставках для сахалинцев и курильчан сезонной рыбы с минимальной наценкой. Наши рыбопромышленники осознают социальную значимость поставок свежей рыбы жителям по минимально возможной цене, даже несмотря на повышение себестоимости продукции, – отметил министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. – Предприятия готовы продолжать работу по обеспечению людей свежим уловом в необходимом количестве. Мы проводили мониторинг – цены предприятий-участников нашего проекта по реализации свежевыловленной рыбы примерно в два раза ниже рыночных.

Традиционно первые уловы реализуются по более высокой стоимости, которая снижается по мере увеличения объемов добычи. Отметим, что цена наваги от местных рыбаков-любителей в декабре 2022 года – январе 2023 года составляла от 120 руб/кг.

– Мы понимаем, что люди соскучились по зимней рыбке, поэтому хотим обеспечить их свежей и качественной навагой быстро и в необходимых объемах. После вылова рыба выгружается в порту Поронайска, морозится естественным способом на льду и после сразу отгружается для доставки в магазины. Мы делаем все, чтобы продукция была доступной для людей, – рассказала директор ООО «Рыбак» Галина Сафронова.

По рекомендациям рыбохозяйственной науки в промысловых районах, прилегающих к Сахалину и Курильским островам, в этом году рекомендовано к вылову порядка 16,9 тысяч тонн наваги. Завершение специализированного промысла в регионе ожидается к концу января-началу февраля.

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