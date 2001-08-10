В Сахалинской области ищут студентов, желающих подработать летом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине стартовала заявочная кампания по набору студентов в молодежные технологические отряды. Учащиеся в свободное время от учёбы могут познать себя в строительном направлении, в том числе капитальном ремонте школ, электрики, BIM-технологий; нефтегазовой, рыбной, медицинской, горнодобывающей отраслях, сельском хозяйстве, работать вожатыми, трудиться в сервисных отрядах туристической отрасли, а также попробовать себя в роли бортпроводников, рассказали ТИА "Острова" в агентстве по развитию человеческого капитала Сахалинской области.

– В 2022 году возродилось движение студенческих отрядов. Как показала практика, студенты хорошо осваиваются на рабочем месте, даже если ранее не имели опыта в определённой отрасли. А работодатели, со своей стороны, предоставляли ребятам все необходимые условия - это питание, досуговое времяпрепровождение, и жилье по необходимости. Поэтому ждем студентов, заинтересованных в личном развитии и, конечно, в развитии нашего региона, - поделилась генеральный директор агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Анастасия Кожепенько.

Напомним, что движение студенческих отрядов на территории Сахалинской области возродилось в 2022 году. Более 500 студентов работали на предприятиях региона в летний период. Ребята были трудоустроены на крупнейшие предприятия региона: ООО «Океан», оздоровительно-досуговый центр «Юбилейный», ООО «Лесное озеро», ООО «Сахалинская звезда», Региональная строительная компания, АО «Эквитиплюс», Автосервис «Кронос», ООО «Анкор», ООО «Энрей», ООО «Три брата», ООО «Победино», ООО "Восточная горнорудная компания", Чаяндинское нефтегазовое месторождение, ООО ГК «Олимпик», ГБУЗ «Южно-Сахалинская Горбольница» и ООО РГ «Бином».

Вступить в молодежное движение могут все студенты Сахалинской области, которые хотят проявить себя в перечисленных отраслях, завести новые знакомства, а также заработать денежные средства.

Если ты хочешь стать частью команды Молодежных Студенческих Отрядов, пройди по ссылке или обратись по электронному адресу: [email protected]. Организаторами выступает Агентство по развитию человеческого капитала Сахалинской области совместно с Агентством по делам молодёжи Сахалинской области.