В Южно-Сахалинске рекламные конструкции и вывески приведут к единому стилю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Работа по созданию комфортной городской среды продолжится в Южно-Сахалинске в новом году. В текущем году департамент архитектуры и градостроительства продолжит внедрение дизайн-кода в городскую среду. В приоритетных направлениях - приведение к единой стилистике рекламных конструкций и вывесок, фасадов жилых домов, торговых павильонов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Дизайн-код был утвержден депутатами городской Думы Южно-Сахалинска в 2021 году и начал действовать в январе прошлого года. Свод правил создан для организации единого внешнего облика областного центра. Документ детально прорабатывался с привлечением общественности, представителями бизнеса, профессиональным сообществом архитекторов.
В прошлом году специалисты департамента проанализировали внешний вид центральных улиц города в границах Ленина, Сахалинской, Горького, Пуркаева. По результатам их осмотра выявлено большое количество вывесок, несоответствующих дизайн-коду. В 2022 году было согласовано 150 рекламных конструкций, которые не противоречат своду архитектурных правил. Из них 100 обновленных вывесок уже установлены на улицах города.
К историческому внешнему виду планируется привести ул. Ленина на участке от ул. Сахалинской до пр. Победы. Реализация проекта предполагает капитальный ремонт жилых домов с нежилыми помещениями на первых этажах, а именно устранение навесных фасадов, реконструкцию входных групп и др. На сегодняшний день выполнен капитальный ремонт пяти домов: ул. Ленина, 125, 127, 172, 171, 218. В этом году планируется осуществить капремонт и по другим адресам. Для 16 жилых домов разработана проектно-сметная документация.
Продолжится работа по преобразованию фасадов и вывесок нестационарных торговых объектов (НТО). Как отметила заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства Ирина Андросова, в прошлом году были приведены к единому стилю комплексы павильонов на ул. Емельянова и пр. Победы.
- В этом году планируется реконструировать три линейки нестационарных торговых объектов. Это павильоны на ул. Анкудинова в районе дома №15, юго-западнее дома №241 А пр. Мира и юго-восточнее дома № 49 на ул. Пуркаева. Всего в этом году запланировано согласование эскизных решений порядка 60 объектов.
Запланирован капитальный ремонт объектов нежилого назначения. В их числе здание на пр. Мира (ранее ТЦ «Азбука детства»), где в будущем должна разместиться областная детская библиотека.
Внедрение дизайн-кода позволило преобразить в Южно-Сахалинске множество объектов. Мониторинг за выполнением правил по размещению рекламных конструкций и порядку их согласования осуществляет департамент общественной безопасности и контроля. На сегодняшний день специалистами департамента проинформировано более 500 предпринимателей.
Администрация города благодарит представителей бизнеса и собственников зданий, которые вносят свой вклад в создание современного облика областного центра. Вместе с тем напоминаем, что за размещение вывесок, указателей и др. рекламных конструкций без согласования предусмотрена административная ответственность.
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