Скорость мобильного интернета МТС на Чукотке выросла в два раза
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС перевела собственную сеть в Анадыре и Угольных Копях со спутниковых каналов на волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС). В результате доступ к ускоренному мобильному интернету МТС получили около 17 тысяч жителей столицы и Угольных Копей. Теперь абонентам МТС станет комфортнее пользоваться современными интернет-сервисами: мобильным банком и «Госуслугами», образовательными платформами, сайтами для покупки авиабилетов, интернет-площадками для приобретения одежды и необходимых предметов.
В зоне обновленной сети МТС в Анадыре и Угольных Копях находятся все важные инфраструктурные объекты: аэропорт, автомобильные дороги, окружная больница, школы, детские сады, ледовый дворец, дом культуры, многопрофильный колледж, профильный лицей, здание администрации Анадыря и правительства Чукотского АО.
- На Чукотку со всей России ежегодно приезжают тысячи специалистов, работающих вахтовым методом. Связь для них - это возможность обмениваться новостями, получать поддержку от родных и близких, находящихся за тысячи километров. Для местных жителей качественный мобильный интернет – это, в первую очередь, доступ к необходимым государственным, социальным и образовательным сервисам через мобильные приложения. Именно поэтому для нас Чукотка остается важным регионом для развития телеком-инфраструктуры. А работа нашей сети через ВОЛС вместо спутника повысит стабильность мобильной связи и сделает ее менее зависимой от сложных климатических условий региона, - отметила директор МТС в Чукотском АО и Хабаровском крае Наталья Экшенгер.
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