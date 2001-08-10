В Холмске на месте пустыря обустроили многофункциональный парк
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Современное общественное пространство появилось на территории около плавательного бассейна в Холмске. Здесь обустроили парковку для автомобилей, сцену, площадку с различными спортивными турниками, скейт-парк, установили декоративные элементы. Создание нового городского объекта стало возможным благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого было получено дополнительное финансирование из вышестоящих бюджетов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
За проект парка в 2021 году проголосовали более четырех тысяч жителей района. Его реализация стартовала весной прошлого года.
– Идею проекта поддержал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. На его реализацию из областного бюджета было выделено более 30 миллионов рублей. Еще 7 миллионов – из федерального. Это позволило создать современный многофункциональный парк для людей всех возрастов. Хочется отметить, что здесь обустроен второй в Холмске скейт-парк, малые архитектурные формы которого подобраны с учетом пожеланий скейтеров. Безусловно, своими силами городу такой проект было бы реализовать трудно, – отметил мэр Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.
Ранее на территории возле плавательного бассейна находился хоккейный корт. Его снесли, и с 2013 года площадка пустовала. Идея строительства парка на этом месте возникла у холмской молодежи почти шесть лет назад.
– Здесь был пустырь. Сейчас это красивое место, где молодежь может заниматься спортом, а люди почетного возраста – проводить время на открытом воздухе. Оборудована сцена, что позволит организовывать здесь концерты. В темное время суток парк освещается. Очень радует, что наш город с каждым годом становится все краше и удобнее, – отметила жительница портового города Анна Шеремет.
– Несколько лет члены молодежного совета при администрации пытались продвинуть этот проект и найти людей, которые смогут помочь с его реализацией. Взяв инициативу в свои руки, они разработали проектно-сметную документацию. Только благодаря всесторонней поддержке – в том числе со стороны партии «Единая Россия» – задуманное удалось воплотить в реальность, – референт отдела молодежной политики Анна Лалетина.
В новом парке будет комфортно молодежи, старшему поколению и людям с ограниченными возможностями здоровья. Территория уже стала местом притяжения холмчан и гостей города.
Отметим, в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в Холмске стартует благоустройство площади Мира.
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