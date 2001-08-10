Заповедной системе России исполнилось 106 лет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Эколого-просветительские занятия были проведены в общеобразовательных учреждениях Южно-Курильска и села Крабозаводского, а также в ДОУ "Солнышко" (Южно-Курильск), рассказали ТИА "Острова" в заповеднике "Курильский".

Сотрудник заповедника Гришаева Екатерина провела экологический квиз среди 10-11 классов МБОУ «Центр образования пгт Южно-Курильск». Учащиеся, разбившись на команды по несколько человек, в соревновательном ключе проверили свои знания о российской заповедной системе. Затем Е.В. Гришаева познакомила ребят с историей и текущей деятельностью заповедника «Курильский», а также рассказала про День заповедников и национальных парков России. Победители и участники игры будут награждены специальными дипломами на еженедельной школьной линейке. Разработка, сценарий и дипломы для мероприятия были подготовлены сотрудниками Росзаповедцентра (Минприроды России, г. Москва).

Ученики 4-х классов МБОУ "СОШ пгт Южно-Курильск" также приняли участие в игре «Заповедный Квиз», ребята старались отвечать на все представленные вопросы, оживленно их обсуждали. Под руководством методиста заповедника Натальи Ступиной школьники познакомились с ООПТ федерального значения по карте России. Участники и победители игры награждены дипломами, команда победителей получила памятные сувениры.

На острове Шикотан в Крабозаводскую среднюю школу был приглашен старший госинспектор заповедника – Сергей Карпенко. Совместно с сотрудниками Крабозаводской библиотеки он рассказал ребятам о российских заповедных территориях и заказнике «Малые Курилы», который находится на островах Малой Курильской гряды.

Самыми младшими участниками мероприятий, приуроченных к празднику, стали воспитанники ДОУ «Солнышко» (о. Кунашир). Для ребят была подготовлена мини-презентация «День заповедников и национальных парков», а также подвижная игра «Угадай животное».

Началом летоисчисления заповедной деятельности в России принято считать дату создания первого в Российской империи государственного заповедника. Баргузинский заповедник в Бурятии был создан для сохранения соболя. В то время на его территории количество особей этого представителя куньих было чрезвычайно низким из-за деятельности человека. С 1997 года дата создания первого заповедника (11 января) - отмечается в России ежегодно.

В настоящее время в России насчитывается около 13 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различных категорий и уровней. ООПТ могут иметь федеральное, региональное или местное значение. Федеральные ООПТ составляют всего лишь около 3 % территории России, из которых, к декабрю 2022 года насчитывается: 107 заповедников, 67 национальных парков, 62 федеральных заказника и 19 федеральных памятников природы. В Сахалинской области к ним относятся заповедник «Курильский», заказник «Малые Курилы» и заповедник «Поронайский».

Карта ООПТ России федерального значения. Автор фото: Любовь Шушакова.

В Сахалинской области, кроме трех федеральных ООПТ, по данным Агентства Лесного и охотничьего хозяйства насчитывается 11 региональных заказников, 2 природных парка и 40 региональных памятников природы. Из них в Южно-Курильском районе на Кунашире находятся четыре памятника природы: Кунаширский кустарниковый реликтовый лес, «Лагуноозерный реликтовый лес», «Южно-Курильский реликтовый лес», «Вулкан Менделеева» и один на Шикотане - «Феллодендроновая роща на о. Шикотан».

Заповедной системе России более 100 лет! День заповедников и национальных парков – важная дата, целью которой является напоминание о необходимости сохранения природы. Заповедная система является центральным звеном в сохранении и восстановлении численности редких видов животных и растений, защите неповторимых ландшафтов и уникальных экосистем. Человек неотделим от природы, беречь её первозданный вид – задача каждого из нас.

Коллектив заповедника «Курильский» поздравляет всех работников особо охраняемых природных территорий и заповедной системы России! Желаем вам сил, крепкого здоровья, отличного настроения, творить, эколого-просвещать, охранять, изучать. Успехов во всех прекрасных начинаниях!