В Южно-Сахалинске изменился порядок передачи показаний приборов учета

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Абонентский отдел МУП "ГИАЦ" прекращает прием сведений от населения. Теперь данные о потребленных ресурсах южносахалинцы должны передавать напрямую в АО "Сахалинская коммунальная компания" и в "РВК-Сахалин", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Напомним, ранее потребители могли передавать данные через сайт расчетно-кассового центра МУП «ГИАЦ», а также непосредственно в абонентский отдел предприятия.

Подробнее о нововведениях рассказал директор департамента городского хозяйства Евгений Золотов:

- С 1 января каждая ресурсоснабжающая организация самостоятельно осуществляет обслуживание своих абонентов. Прекращена работа МУП «ГИАЦ», как единого центра приема показаний приборов учета водо-и теплоснабжения. В свою очередь, РВК-Сахалин, как организация предоставляющая услуги водоснабжения и водоотведения организует работу через центр обслуживания населения. Все показания собственники могут передавать по телефону горячей линии, либо с помощью личного кабинета на сайте. Сахалинская коммунальная компания также изменила работу по приему показаний, у жителей сохранилась возможность пользоваться сайтом rkc.yuzhno-sakh.ru, на сайте «СКК», а также по телефонам.

Передать показания приборов учета за холодную воду в РВК-Сахалин горожане могут несколькими способами:

- в личном кабинете на сайте компании sakhalin.rosvodokanal.ru;

- по телефонам 8(4242) 511-217, 8(4242) 511-218.

Южносахалинцы, проживающие в индивидуальных жилых домах, передавать показания могут в личном кабинете на сайте компании sakhalin.rosvodokanal.ru, а также по телефонам 8 (4242) 497-926, Whatsapp 8 984 139 25 47.

Добавим, в текущем месяце показания за холодную воду будут приниматься с 10 по 25 число. Затем прием сведений от абонентов будет осуществляться с 20 по 25 число каждого месяца.

Кроме этого, с 18 января для удобства населения будет открыт Центр обслуживания абонентов «РВК-Сахалин» по адресу пр. Победы, 39. В офисе специалисты компании помогут жителям в решении вопросов, которые касаются предоставления услуг водоканала. Об открытии будет сообщено дополнительно.

Передать показания индивидуальных приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения в АО «Сахалинская коммунальная компания» можно несколькими способами:

- https://skk65.ru/send/form.php;

- http://rkc.yuzhno-sakh.ru/;

Кроме того, можно передать данные индивидуальных приборов учёта через личный кабинет в системе ГИС «ЖКХ»: dom.gosuslugi.ru. А также по номерам телефонов «СКК:

- 8-914-760-79-43;

- 8-914-760-79-48.

Также, южносахалинцы могут оставить показания приборов на бумажном носителе в АО «СКК» по адресу: ул. Бумажная, 26.

Прием граждан в отделе реализации населению в АО «СКК» осуществляется в понедельник, вторник и четверг с 8:30 до 16:40, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Контактные телефоны: 45-43-49; 50-04-99.

Приемные дни отдела по приборам учета в АО «СКК» понедельник, вторник, четверг с 8:30 до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00. Контактный телефон: 45-43-13.

Касса работает с понедельника по пятницу: с 08:30 до 15:40, перерыв с 12:00 до 13:00, тел. 50-04-97.

Отметим, показания индивидуальных приборов учёта холодной воды принимаются в АО «СКК» только по следующим населённым пунктам: с. Синегорск, с. Санаторное, пл. р-он Ново-Александровск, с Березняки, с. Старорусское, с. Новая Деревня и с. Ключи.

Вместе с тем, другие отделы МУП «Городской информационно-аналитический центр» будут действовать в обычном режиме по адресу: ул. Пограничная, 30.

Выдача выписок из лицевого счета, касса по приему платежей, паспортный стол работают по графику:

- понедельник: с 9:00 до 17:00;

- вторник: с 9:00-13:00;

- среда: с 9:00-13:00;

- четверг: с 14:00-17:00;

- пятница: с 9:00 до 13:00.

Обеденный перерыв с 13-00 до 14-00.

Режим работы кассы по выдаче дубликатов школьных карт и социальных проездных билетов:

- понедельник: с 9:00-13:00;

- вторник: с 14:00-17:00;

- среда: с 9:00-13:00;

- четверг: 14:00-17:00;

- пятница: 9:00-13:00.

Отметим, подробный график работы также опубликован на сайте: rkc.yuzhno-sakh.ru.