В 2023 году власти Сахалинской области продолжат оказывать поддержку инициативам граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 182 миллиона рублей. В прошлом году на Сахалине и Курилах реализовало более 40 инициативных проектов. В 14 муниципальных образованиях островного региона установлены детские и спортивные площадки, обустроены зоны отдыха, отремонтированы дороги и пешеходные дорожки, оборудовано уличное освещение, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском правительстве.

Инициативное бюджетирование – инструмент вовлечения населения в бюджетный процесс, с помощью которого жители региона могут самостоятельно решать, на реализацию каких проектов будут направлены средства областного и местного бюджетов.

- Размер субсидии на один проект - до пяти миллионов рублей. Сахалинцы и курильчане сами решают, что следует сделать с помощью этих средств, например, разбить сквер с лавочками или отремонтировать здание местного клуба. А затем следят за реализацией своих идей. Такой подход позволяет решать местные проблемы, которые более всего волнуют жителей островов, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Лидером 2022 года по количеству реализованных проектов является Тымовский район. Здесь претворены в жизнь семь идей островитян. В селе Адо-Тымово проведена реконструкция парка Славы, в селе Ясное отремонтирована муниципальная баня, а в Чир-Унвд появилась современная детская площадка. Об освещении в темное время суток улиц родного села позаботились жители сел Арги-Паги и Зональное. В селе Молодежное проведен ремонт дорожного полотна на одной из улиц.

- Самым успешным можно считать опыт жителей села Кировское. Они уже давно взяли решение насущных вопросов в свои руки. В рамках инициативного бюджетирования в населенном пункте ранее появились спортивная и детские площадки, хоккейный корт с трибунами, обустроена зона отдыха, а в 2022 году благоустройство населенного пункта было продолжено – по задумке авторов установлено ограждение стадиона, а по периметру спортивного объекта проведено озеленение, - рассказала министр финансов островного региона Ольга Лопатина.

Жители Кировского рассчитывают, что благоустройство продолжится и впредь.

- Однажды попробовала поучаствовать в инициативном бюджетировании и затянуло. В этом году подали заявку уже в шестой раз. В планах – дальнейшее благоустройство территории рядом со стадионом. Инициативные проекты – это отличная возможность сделать краше родное село, создать точку притяжения, где будут проводить свой досуг местные жители и гости населенного пункта, - отмечает инициатор проектов из села Кировское Юлия Ляхова.

Инициативные проекты на территории островного региона реализуются с 2017 года. За это время претворено в жизнь 280 идей сахалинцев и курильчан. Ознакомиться с проектами инициативного бюджетирования можно на портале.