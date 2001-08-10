Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Качество содержания 35 скверов проверили в Южно-Сахалинске. Особое внимание специалисты департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска уделяют содержанию скверов, расположенных на территории городского округа. В общей сложности были проверенны 35 общественных пространств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, по поручению мэра Сергея Надсадина введен повышенный контроль за чистотой на территории скверов - до начала рабочего дня скверы должны быть приведены в надлежащее состояние, дорожки расчищены, урны освобождены от мусора и т. д. Также необходимо своевременно вывозить снег после расчистки и не допускать его длительного складирования на территории.

Мониторинг проводился также в период новогодних праздников. Так, в скверах «Сахалин», «Молодежный» (Ново-Александровск), в скверах возле ГДК «Родина» и ДК «Железнодорожников», а также на прилегающих территориях кинотеатра «Октябрь», кинотеатра «Комсомолец» и музейно-мемориального комплекса «Победа» зафиксированы факты не проведения расчистки пешеходных дорожек, элементов благоустройства и территорий от снега, переполнены урны.

Лицам, ответственным за содержание указанных территорий, вынесены предостережения о недопущении нарушения обязательных требований. Исполнение предостережений на контроле департамента. Ответственные уже притупили к устранению нарушений.

Администрация города напоминает юридическим и физическим лицам о необходимости своевременно проводить работы по вывозу (образовавшихся после расчистки территорий) снежных масс на полигон, а также проводить очистку урн до 9.00 и далее по мере накопления мусора.

Мониторинг состояния скверов продолжается на регулярной основе.

Сообщить о ненадлежащем состоянии территории скверов могут и горожане в управление охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска в рабочее время по телефону 300-726 (доб. 2, 4, 10-11, 14-17), а также оставить сообщение можно на портале "Сахалин.Онлайн».