Ведущее транспортное предприятие юга Сахалина приступило к обслуживанию межмуниципальных маршрутов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

АО «Транспортная компания», которое обеспечивает стабильную работу системы общественного транспорта областного центра, заключило контракт с Центром дорожного мониторинга Сахалинской области на обслуживание четырех межмуниципальных маршрутов, соединяющих Южно-Сахалинск с Анивой, Долинском, Корсаковом и Холмском. Решение принято для повышения качества пассажирских перевозок на этих направлениях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В настоящее время специалисты «Транспортной компании» совместно с региональным минтрансом проводят анализ расписаний маршрутов Южно-Сахалинск-Анива (№111), Южно-Сахалинск-Долинск (№ 112), Южно-Сахалинск-Корсаков (№115) и Южно-Сахалинск-Холмск (№516), чтобы при необходимости каждое направление сделать по максимуму удобным для людей. В настоящее время рейсы выполняются по прежним расписаниям.

Уже решено, что на всех маршрутах будут работать кондукторы для удобства пассажиров и водителя, комплектация персоналом завершится до конца января. По аналогии с оплатой проезда в автобусах Южно-Сахалинска, введена дифференцированная система оплаты (оплата картой дешевле, чем наличными).

В настоящее время между Южно-Сахалинском и Анивой, Южно-Сахалинском и Долинском курсируют по 10 автобусов «Транспортной компании», Южно-Сахалинском и Корсаковом - 12, Южно-Сахалинском и Холмском - 7, каждый вместимостью 25 человек.

- Сегодня мы провели мониторинг среди пассажиров, опрос прошел на корсаковском маршруте. Люди отмечают, что поездки стали более комфортные, водители внимательнее следят за дорогой при движении. В скором времени мы ожидаем обновление автопарка - на межмуниципальные маршруты придет 54 комфортабельных автобуса, оборудованных для перевозки маломобильных граждан, транспорт мы распределим по маршрутам, - комментирует директор АО «Транспортная компания» Сергей Павлов.

В настоящее время прорабатываются технические моменты, решаются все возникающие вопросы, важные для организации комфорта пассажиров при поездках. Так, от пассажиров поступали жалобы, люди сообщали, что на каких-то маршрутах не выдавали чек, также не срабатывала бесконтактная оплата.

- В процессе наладки техника, программное обеспечение могли давать сбои, на данный момент почти все вопросы решены. Безналичная оплата работает на всех маршрутах. Если случится ситуация, что не сработает валидатор, а у пассажира не окажется наличных денег - значит, поездка состоится за наш счет, - говорит директор АО «Транспортная компания» .

Также в числе оперативных решений — оставить льготный проезд для студентов из Холмска, который действовал на маршруте ранее. В «Транспортной компании» сообщили, что в первые дни работы по обслуживанию маршрута специалисты разбирались, как было организовано предоставление этой льготы. Сейчас ситуация выправлена.

За расписанием указанных маршрутов можно будет следить на сайте АО «Транспортная компания», информация дополняется. В автобусах размещены информационные листы с указанием номера перевозчика, на который при необходимости можно обратиться - 8-901-937-32-48. Контакт диспетчерской «Транспортной компании» - 8 (4242) 312-858.