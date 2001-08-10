Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2023
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11:04, | Новости общества Сахалина и Курил

5500 кубометров снега вывезено за сутки с улиц Южно-Сахалинска

5500 кубометров снега вывезено за сутки с улиц Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 11 января на расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами были задействованы 32 человека и 105 единиц техники. За сутки на северный и южный полигоны вывезено более 5500 кубометров снега, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Днем на расчистке города будут работать 96 единиц техники и 99 человек. В течение дня основной упор дорожными службами будет сделан на расширение проезжей части, вывозе снега в частном секторе и обработке улиц противогололедными реагентами.  

Контроль за качеством расчистки УДС проводит отдел по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Информацию о случаях неудовлетворительного состояния городских дорог жители также могут передавать по телефону диспетчерской: 300-475.

По вопросам расчистки улиц, внутриквартальных проездов, подъездов к школам, детским садам можно сообщить в отдел по содержанию проездов и объектов благоустройства по номеру 300-882 (доб. 2, 7, 8, 10).

Мониторинг расчистки и зимнего содержания дворовых территорий ведет отдел муниципального жилищного контроля. За предыдущие сутки предостережения направлены шести управляющим компаниям. Сегодня специалисты проверяют планировочные районы Луговое и Ново-Александровск, а также работают адресно с обращениями южносахалинцев.

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