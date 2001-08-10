Сахалинским школьникам расскажут, как Яндекс предсказывает погоду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Российские школьники познакомятся с процессами измерения, анализа и прогнозирования атмосферных явлений с помощью технологий на "Уроке цифры", рассказали ТИА "Острова" в правительстве Сахалинской области.

С 16 января по 5 февраля 2023 года в школах по всей стране будет проходить «Урок цифры» по технологиям, которые предсказывают погоду. Стратегический партнер и разработчик его содержания - компания «Яндекс». Мероприятие регулярно проводится АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России в партнерстве с ключевыми российскими компаниями сферы информационных технологий.

«Развитие кадрового потенциала в сфере информационных технологий сегодня играет ведущую роль в процессах цифровой трансформации государства. Для обеспечения подготовки специалистов ИТ-отрасли важно уже со школьной скамьи знакомить детей с профориентационными проектами в области технического творчества. Новый «Урок цифры» по технологиям, которые предсказывают погоду, покажет ребятам увлекательный мир сервиса Яндекс Погода, который уже завоевал доверие пользователей. На уроке школьники узнают, как происходит обработка метеорологических данных и формируется прогноз погоды, а обучение в игровой форме поможет им закрепить приобретенные навыки», — сказала директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

На «Уроке цифры» детям объяснят, чем занимаются метеоролог, инженер данных, аналитик данных, специалист по вычислительной математике, специалист по машинному обучению и менеджер проекта. Ученикам расскажут, для чего нужны метеорадары и метеозонды, что делать с погрешностями в вычислениях, как происходит просеивание данных и как в этом помогает искусственный интеллект.

«Урок цифры» проводится в России с 2018 года. В рамках проекта ведущие IT-компании разрабатывают уроки, доступные как для изучения в школе, 3 так и для самостоятельного изучения. Занятия помогают школьникам сориентироваться в мире профессий, связанных с технологиями и программированием.