Тихоокеанское
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11 Января 2023
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10:15, | Новости общества Сахалина и Курил

В Благовещенске проведут фестиваль цветов

В Благовещенске проведут фестиваль цветов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Благовещенске проведут второй фестиваль-конкурс "Город в цвете". С 1 февраля заявки на участие смогут подать организации, индивидуальные предприниматели и горожане, интересующиеся ландшафтным дизайном, пишет ИА "Порт Амур".

Как сообщает управление культуры, для конкурсантов доступны четыре номинации: "Общественные территории", "Социальная сфера", "Дворовые территории" и "Организация города".

Воплощать в жизнь свои идеи участники будут с 30 мая по 20 августа.

Победители получат денежные премии от 10 до 80 тысяч рублей. Итоги фестиваля подведут в конце августа.

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