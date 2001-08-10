В Южно-Сахалинске стартовал региональный этап всероссийской школьной олимпиады

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Олимпиада по французскому языку 10 января открыла череду интеллектуальных испытаний регионального этапа всероссийской олимпиады школьников. Попробовать свои силы в этом предмете решили 13 ребят, все они обучаются в гимназии №1 Южно-Сахалинска. В этом учебном заведении этот иностранный язык изучается как второй обязательный с 5 класса, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ГБУ "Региональный центр оценки качества образования

Сахалинской области".

Олимпиада по этой дисциплине длится два дня. В первый день школьники прошли лексико-грамматический тест и конкурс письменной речи, выполнили задание на понимание устного и письменного текста. На работу по регламенту выделялось 3 часа 55 минут. Завтра участники олимпиады по этому предмету пройдут устный тур.

В этом году в региональном этапе олимпиады участвуют около тысячи старшеклассников 9-11 классов из 18 муниципальных образований. Они успешно прошли школьный и муниципальный этапы олимпиады. Третий год площадки для проведения олимпиады организованы на Северных, Южных и Центральных Курилах. Это позволяет учащимся из отдаленных муниципальных образований участвовать в интеллектуальных состязаниях наравне со всеми школьниками. Ребята из этих районов приедут в Южно-Сахалинск только для участия в олимпиадах с проведением практического тура.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников продлится до 21 февраля. Помимо французского языка за это время старшеклассники выполнят задания еще по 21 общеобразовательной дисциплине: искусству, немецкому, китайскому и английскому языкам, экономике, русскому языку, астрономии, информатике, истории, химии, физике, биологии, праву, обществознанию, технологии, физической культуре, математике, экологии, основам безопасности жизнедеятельности, географии, литературе. В число популярных в этом году вошли литература, английский язык, русский язык, обществознание и физическая культура.

- В этом году два главных новшества в организации олимпиады. Первое связано с использованием автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование». Там проводится регистрация участников, показ проверенных работ, школьники могут подать заявку на проведение апелляции и увидеть итоговые результаты по каждому предмету. Второе нововведение – это организация онлайн наблюдения в аудиториях, где проводится олимпиада. Дополнительно за ходом проведения следят общественные наблюдатели, - отметила руководитель Центра выявления и поддержки одаренных детей Ирина Куканова.

Подведение итогов регионального этапа состоится в марте. Из числа победителей и призеров будет сформирована команда, которая отправится весной на заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников.

Всероссийская олимпиада школьников является одной из самых престижных российских олимпиад и масштабной по количеству участников. Призерам и победителям регионального этапа ВСОШ по решению высших учебных заведений могут быть начислены дополнительные баллы при поступлении. А по итогам заключительного этапа отличный результат дает право на поступление без экзаменов в любой вуз страны по направлению, которое соответствует профилю олимпиады.