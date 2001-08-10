Лицей №2 Южно-Сахалинска вошел в Топ-200 лучших школ России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Сергей Надсадин сегодня поздравил руководство образовательного учреждения с важным достижением и пообщался с ребятами, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как отмечают в лицее №2, это одна из значимых для учреждения побед. Топ-200 составлен образовательным центром «Сириус» на основе достижений учеников школ в области математики и естественных наук. Фонд занимается обучением одаренных детей, студентов и преподавателей. Лицеисты активно принимают участие в образовательных сменах центра по разным направлениям: физико-математическим, а также химии, биологии, экологии, литературе.
Во время встречи с мэром ребята рассказали о своих успехах в учебе, а также о дополнительном обучении в школах МФТИ, образовательном центре «Сириус», достижениях в робототехнике, внеучебной деятельности - занятиях в медиаклассе.
- Я считаю, что это успех не только лицея, но и города. Ребята показали мне, чего достигли в робототехнике, некоторые рассказали, как они проходили обучение в образовательном центре «Сириус». Было приятно увидеть, что перед тобой молодые люди, которые абсолютно четко понимают, чем они будут заниматься, чему учиться и как себя реализовывать в жизни. Безусловно, мы гордимся этим учебным заведением, - отметил Сергей Надсадин.
Отметим, в Топ-200 образовательных учреждений вошли школы из 59 регионов страны. Он построен на основе результатов международных олимпиад, регионального и заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников, состязаний из Перечня олимпиад школьников Минобрнауки России и других интеллектуальных соревнований и конкурсов.
Лицей № 2 стал единственным образовательным учреждением Сахалинской области в этом рейтинге. Кроме островного региона, в ТОП-200 вошли четыре субъекта Дальнего Востока: Чукотский АО, Республика Саха (Якутия), Приморский, Камчатский край.
Добавим, лицей №2 Южно-Сахалинска с 2000 года реализует обучение по программам углубленного изучения естественно-научных дисциплин: физики, математики, химии, биологии.
Он неоднократно признавался ведущим образовательным учреждением в профессиональных конкурсах и независимых федеральных рейтингах, а также входит в топ-10 школ ДВФО по количеству выпускников, поступивших в вузы страны по естественнонаучным, техническим направлениям.
Лицеисты постоянно становятся победителями и призерами олимпиад, фестивалей, соревнований всероссийского и регионального уровней.
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