188 многоэтажек откапиталят в Сахалинской области в 2023 году

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области утвердили план капитального ремонта многоквартирных домов на 2023 год. Всего обновят 390 конструктивных элементов на 188 объектах. Работы будут вести в каждом муниципальном образовании, рассказали ТИА "Острова" в НК "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Сахалинской области"..

- Подрядным организациям предстоит провести масштабные работы не только по ремонту фасадов, но и инженерных сетей. Это направление считается приоритетным в профильной программе. Так, за год обновят 223 конструктива на объектах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, ещё 10 - газоснабжения. Отремонтируют 83 фасада, 54 крыши, 14 подвалов, три фундамента и четыре лифта в трех домах, - отметила заместитель генерального директора сахалинского Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Любовь Хегай.

Наибольший объем работ выполнят в Южно-Сахалинске – в 54 домах, а также Холмском и Охинском округах – в 35 и 20 домах соответственно. Так, в областном центре заменят 25 крыш, 17 фасадов, два фундамента и четыре лифта. Займутся инженерными сетями. Планируется отремонтировать 17 элементов электроснабжения и столько же водоотведения, 19 - теплоснабжения и 18 - водоснабжения.

В Холмском районе строители отремонтируют 9 крыш, фасады 30 домов и проведут работы на одном объекте электроснабжения. В Охинском округе обновят семь крыш, шесть фасадов, четыре объекта электроснабжения, три - газоснабжения и по два - на сетях тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Всего в 2023 году на капитальный ремонт будет направлено более 2,5 миллиардов рублей.