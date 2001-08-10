Экскурсионные туры на снегоступах стали одними из самых востребованных видов отдыха на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В праздничные дни жители и гости острова, используя снегоступы – самое древнее приспособление для передвижения по снегу, посетили Пик Чехова, горы Быкова и Юнона. Также в ТОП-3 праздничного досуга вошли подледная рыбалка и катание на снегоходах. В областном министерстве туризма рассказали о стопроцентной заполняемости программ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- У местных жителей и туристов очень популярны активные виды зимнего отдыха. И это замечательно. В прошедшие каникулы отдыхающие активно посещали комплекс «Горный воздух», а также выезжали на экскурсии с местными туроператорами. Поездки на собачьих упряжках, прогулки на снегоступах, подледные крабалка и рыбалка, путешествие к ледопадам бухты Тихой – вот те направления, которые с удовольствием открывали для себя жители и гости нашего региона в начале года, – прокомментировала первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова.

Средняя продолжительность туристических маршрутов – полдня или день. При этом отдыхающие отдают предпочтение непродолжительным экскурсиям. Это позволяет запланировать на день сразу несколько видов активностей. К примеру, прокатиться на сноуборде на «Горном воздухе», освоить трассы для беговых лыж или посетить аквапарк. Исключением является только подледная рыбалка. Туристы рассказывают, что если пошел клев, то о времени просто забываешь.

- Зимняя рыбалка – для нас уже семейная традиция. Выезжаем все вместе в первых числах января. Причем рыбу ловят даже дети. Подледный лов – это настоящий адреналин, соревнования. А если пошел клев, то от переизбытка эмоций забываешь обо всем. А вечером нас ждал вкусный ужин из свежевыловленной рыбки. Ну где еще можно так замечательно провести время на свежем зимнем воздухе, – поделилась эмоциями сахалинка Анна Никулина.

- Впервые с детьми побывали в нашем аквапарке. Это так здорово. На улице зима, но можно отдохнуть, словно летом – водяные горки, теплые бассейны. Вся семья в восторге, – отметил житель областного центра Сергей Манакин.

Экскурсионные программы островные туроператоры реализуют с 1 января. Путешествия востребованы как у семей с детьми, так и у самостоятельных туристов.