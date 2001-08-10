Тихоокеанское
информационное агентство
11 Января 2023
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14:54, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Экскурсионные туры на снегоступах стали одними из самых востребованных видов отдыха на Сахалине

Экскурсионные туры на снегоступах стали одними из самых востребованных видов отдыха на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В праздничные дни жители и гости острова, используя снегоступы – самое древнее приспособление для передвижения по снегу, посетили Пик Чехова, горы Быкова и Юнона. Также в ТОП-3 праздничного досуга вошли подледная рыбалка и катание на снегоходах. В областном министерстве туризма рассказали о стопроцентной заполняемости программ, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- У местных жителей и туристов очень популярны активные виды зимнего отдыха. И это замечательно. В прошедшие каникулы отдыхающие активно посещали комплекс «Горный воздух», а также выезжали на экскурсии с местными туроператорами. Поездки на собачьих упряжках, прогулки на снегоступах, подледные крабалка и рыбалка, путешествие к ледопадам бухты Тихой – вот те направления, которые с удовольствием открывали для себя жители и гости нашего региона в начале года, – прокомментировала первый заместитель министра туризма Сахалинской области Наталия Пахолкова. 

Средняя продолжительность туристических маршрутов – полдня или день. При этом отдыхающие отдают предпочтение непродолжительным экскурсиям. Это позволяет запланировать на день сразу несколько видов активностей. К примеру, прокатиться на сноуборде на «Горном воздухе», освоить трассы для беговых лыж или посетить аквапарк. Исключением является только подледная рыбалка. Туристы рассказывают, что если пошел клев, то о времени просто забываешь. 

- Зимняя рыбалка – для нас уже семейная традиция. Выезжаем все вместе в первых числах января. Причем рыбу ловят даже дети. Подледный лов – это настоящий адреналин, соревнования. А если пошел клев, то от переизбытка эмоций забываешь обо всем. А вечером нас ждал вкусный ужин из свежевыловленной рыбки. Ну где еще можно так замечательно провести время на свежем зимнем воздухе, – поделилась эмоциями сахалинка Анна Никулина.

- Впервые с детьми побывали в нашем аквапарке. Это так здорово. На улице зима, но можно отдохнуть, словно летом – водяные горки, теплые бассейны. Вся семья в восторге, – отметил житель областного центра Сергей Манакин.    

Экскурсионные программы островные туроператоры реализуют с 1 января. Путешествия востребованы как у семей с детьми, так и у самостоятельных туристов.

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