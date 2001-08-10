Южносахалинцам расскажут, как принять участие в ярмарке

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 11 января, департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка проведет горячую телефонную линию по вопросам получения муниципальных услуг в электронном виде через Портал государственных и муниципальных услуг, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

На консультации специалистов можно будет узнать о преимуществах получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на участие в ярмарке» в электронном виде.

Звонки от горожан будут приниматься с 10.00 до 13.00 по телефону 300-736 (доб. 3).

Добавим, подтвердить учетную запись на портале Госуслуг можно в департаменте в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. К. Маркса, 20, (каб. 411). При себе необходимо иметь паспорт.