Увеличилась стоимость проезда в пригородных поездах на Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проезд на поездах пригородного сообщения на Сахалине с нового года подорожал на 40 копеек за один километр проезда, пишет astv.ru, ссылаясь на АО "Пассажирская компания Сахалин".

"С 1 января 2023 года установлен тариф в размере 2,20 рубля за один километр. К примеру, стоимость проезда по маршруту Южно-Сахалинск - Дальнее увеличилась на 2 рубля и составила 11 рублей", - отметили в пресс-службе компании.

Цены подняли в соответствии с постановлением правительства Сахалинской области от 30 декабря 2022 года №641.

Провоз детей до 7 лет в пригородных поездах - бесплатен. Для школьников и студентов-очников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования действует скидка в 50%. Льготой можно пользоваться с 1 января по 15 июня, а также с 1 сентября по 31 декабря. Билет со скидкой учащиеся могут купить независимо от места проживания и нахождения образовательного учреждения.