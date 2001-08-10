В Южно-Сахалинске закрыт сквозной проезд на участке ул. Чехова от ул. Поповича до здания "СКФ "Сфера"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Власти Южно-Сахалинска обращают внимание автомобилистов, что на время работы пожарной бригады на ул. Чехова, 71 закрыт сквозной проезд на участке ул. Чехова от ул. Поповича до здания "СКФ "Сфера", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации
В ночь на 10 января на расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами были задействованы 34 человека и 101 единица техники. Днем на расчистке города будут работать 97 единиц техники и 126 человек.
Сегодня дорожные службы основной упор делают на расширение проезжей части и вывоз снега в частном секторе. Также в течение дня снегоуборочная техника будет продолжать расчищать и городские дороги, особое внимание уделяя тротуарам, остановочным пунктам, пешеходным переходам. Этой ночью на северный и южный полигоны было вывезено более 5800 кубометров снега.
Контроль за качеством расчистки УДС проводит отдел по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Информацию о случаях ненормативного состояния городских дорог жители также могут передавать по телефону диспетчерской: 300-475.
По вопросам расчистки улиц, внутриквартальных проездов, подъездов к школам, детским садам можно сообщить в отдел по содержанию проездов и объектов благоустройства по номеру 300-882 (доб. 2, 7, 8, 10).
Мониторинг расчистки и зимнего содержания дворовых территорий ведет отдел муниципального жилищного контроля. Сегодня специалисты проверят, как ведется расчистка на ул. Фабричной, ул. Сахалинской, ул. Комсомольской, ул. Тихоокеанской, ул. Анкудинова, ул. Поповича.
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