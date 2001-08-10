На Камчатке для водителей снегоходов планируют организовать бесплатные курсы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На оперативном совещании губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил местным чиновникам проработать вопрос организации курсов вождения снегоходов, пишет ИА "Кам 24". Решение связано с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий со снегоходной техникой.

- Мы часто обсуждаем вопросы, связанные с упрощением получения сертификата на управление снегоходами, - сказал Владимир Солодов. - Но количество происшествий требует повышения контроля. За каждым снегоходчиком не уследишь, потому необходимо продумать введение дополнительных курсов по управлению снегоходной техникой и сделать их бесплатными, чтобы жители могли безопасно управлять снегоходом на точках активного перемещения.

Вопрос о введении бесплатных курсов по управлению снегоходной техникой возник после инцидента в селе Хайрюзово, где 7 января в результате столкновения с линией электропередач погибли водитель снегохода и его пассажирка. По предварительной информации, мужчина не справился с управлением.