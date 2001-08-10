Южносахалинцам напоминают об изменениях стоимости проезда в общественном транспорте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 января вступил в силу новый дифференцированный тариф на проезд в системе городского общественного транспорта. Так, на территории Южно-Сахалинска при безналичной оплате или оплате транспортной картой стоимость билета составляет 26 рублей, наличными средствами - 30 рублей. Дифференцированная оплата введена также на пригородных направлениях рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отметим, стоимость проезда на пригородных маршрутах складывается из городского тарифа и далее стоимости километра пути до нужного населенного пункта городского округа. Таким образом, изменилась стоимость проезда на автобусных маршрутах, следующих в Березняки, Синегорск, Санаторное, Старорусское, Весточку, село Дальнее. Ранее она составляла 2.40 рублей за километр. С января тариф составляет 2.60 руб/км. На пригородные поездки также распространяется дифференцированная оплата. В случае, если проезд будет оплачиваться транспортной или банковской картой, то его стоимость будет меньше на 4 рубля.

Таким образом, билет до конечного остановочного пункта, например, в Синегорске сейчас стоит 89 рублей наличными и соответственно 85 рублей - по безналичной оплате (ранее - 79 рублей).

Добавим, с 9 января в областном центре действует новый кольцевой маршрут № 23, который связывает ДНТ «Ягодка» (ул. Фархутдинова) с городом. Автобусы двигаются по ул. Железнодорожной, ул. Фархутдинова, включая ДНТ «Ягодка», ул. Лермонтова, ул. Сахалинской, затем по ул. Железнодорожной возвращаются на ул. Фархутдинова. Обращаем внимание, что задача маршрута - обеспечить общественным транспортом жителей южно-сахалинского ДНТ «Ягодка». Городской маршрут организован по просьбам южносахалинцев и не распространяется на села Троицкое и Ново-Троицкое Анивского района.

Министерство транспорта Сахалинской области отмечает, что увеличение тарифа произошло по всей области и повлияло на стоимость проезда на межмуниципальных автобусных маршрутах. Так, что касается автобусов, которые проходят через Южно-Сахалинск, - с 1 января стоимость билета при проезде по территории города в них составляет 28 рублей при безналичном способе оплаты и 30 рублей наличными средствами.

Также в министерстве разъясняют, что стоимость билета на маршрутах № 117, 174, 222, 333 рассчитывается суммированием городского тарифа и стоимости проезда за пределами областного центра. Она определяется исходя из установленного тарифа Региональной энергетической комиссии Сахалинской области за один пассажиро-километр и расстояния следования.

Например, поездка на автобусе №222 «г. Южно-Сахалинск - с. Троицкое, с. Троицкое - г. Южно-Сахалинск» при безналичном способе оплаты составит 47 рублей. При оплате наличными средствами - 44 рубля. Стоимость проезда на автобусе №333 по маршруту «г. Южно-Сахалинск - с. Троицкое - СНТ «Ягодка» - с. Троицкое - г. Южно-Сахалинск» при оплате банковской или транспортной картой - 46 рублей, наличными средствами - 49 рублей. Проезд по маршруту №117 «г. Южно-Сахалинск - с. Новотроицкое - с. Троицкое - с. Новотроицкое - г. Южно-Сахалинск» - 42 рубля и 44 рубля соответственно.

Напомним, в Южно-Сахалинске действует также транспортная карта, которая предполагает бесплатную пересадку с городского автобуса на автобус, с рельсобуса на автобус, а также с автобуса на рельсобус на пригородном маршруте «Южно-Сахалинск - Дальнее» и в обратном направлении в течение 45 минут.

Приобрести транспортную карту можно: по адресу ул. Пограничная, 30, МУП «ГИАЦ», на ТПУ «Алые розы» в Дальнем и в билетной кассе АО «ПКС» на железнодорожном вокзале

По всем вопросам работы общественного транспорта в Южно-Сахалинске необходимо обращаться в диспетчерскую службу единого оператора по телефону: 55-65-15.