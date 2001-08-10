Предприятия общепита Южно-Сахалинска приглашают к сотрудничеству для торговли на открытых площадках
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска формирует перечень предприятий общественного питания для организации выездной торговли при проведении культурно-массовых и иных городских мероприятий на открытых площадках города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Заявку можно подать до 31 января 2023 года по адресу: ул. Карла Маркса, 20, кабинет 401 или на адрес электронной почты [email protected]. Прием заявок осуществляется с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
Получить дополнительную информацию можно в рабочие часы по телефонам: 300743 (доб. 1), 300743 (доб. 2), а также в ходе личной консультации (кабинеты № 403 и 406).
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