Предприятия общепита Южно-Сахалинска приглашают к сотрудничеству для торговли на открытых площадках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации Южно-Сахалинска формирует перечень предприятий общественного питания для организации выездной торговли при проведении культурно-массовых и иных городских мероприятий на открытых площадках города, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Заявку можно подать до 31 января 2023 года по адресу: ул. Карла Маркса, 20, кабинет 401 или на адрес электронной почты [email protected]. Прием заявок осуществляется с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Получить дополнительную информацию можно в рабочие часы по телефонам: 300743 (доб. 1), 300743 (доб. 2), а также в ходе личной консультации (кабинеты № 403 и 406).