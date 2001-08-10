Камчатка готовится к традиционной гонке на собачьих упряжках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В краевом министерстве туризма рассказали, что зарегистрированы каюры из Петропавловска, Тигильского, Усть-Камчатского и Елизовского районов, сообщает ИА "Кам 24".

"В этом году победители гонки получат денежные призы в размере 500, 400 и 300 тысяч рублей. Для каюров, проживающих в Камчатском крае, предусмотрены дополнительные поощрения в виде грантов на развитие традиционного собаководства, размеры грантов составляют три, два с половиной и два миллиона рублей соответственно", - сообщил директор Камчатского выставочно-туристического центра Александр Журавлев.

В министерстве уточнили, что «Берингия-2023», пролог и технический старт состоятся 25-26 февраля. Гонка стартует из села Эссо и финиширует в Усть-Камчатске, протяжённость трассы более 1 000 километров. Соревнования по ездовому спорту «Детская гонка Дюлин» пройдут 18 февраля на биатлонном комплексе им. В. Фатьянова. «Елизовский спринт - 2023» пройдет 25 февраля, а фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь» состоится 4 марта.