Южносахалинцы могут подать заявки на получение почетного знака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прием документов начнется в понедельник, 16 января, и продлится до 15 февраля. Оргкомитет департамента образования администрации Южно-Сахалинска будет вести прием заявителей с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу ул. Амурская, 88 (4 этаж, каб. 402), расскаазли ТИА "Острова" в городской администрации. Консультацию можно получить по телефону: 312-687 (доб.5).

Напомним, претендовать на Почетный знак могут граждане, являющиеся родителями (одним из родителей) либо иными законными представителями (усыновители, опекуны, попечители), постоянно проживающие на территории городского округа не менее 10 лет, воспитавшие (воспитывающие) двоих и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Важно, чтобы дети имели достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве и в целом семья могла бы являться примером для горожан.

Кандидатуру могут представить коллективы предприятий, учреждений, организаций, органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные объединения.

Ежегодно Почетным знаком награждаются не более трех семей (родителей). Вместе с ним выдается единовременное денежное вознаграждение и удостоверение о награждении Почетным знаком.

Награждение осуществляется на основании решения Городской Думы Южно-Сахалинска. С положением "О Почетном знаке городского округа "Город Южно-Сахалинск "За заслуги в воспитании детей" можно ознакомиться по ссылке.