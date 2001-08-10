Южносахалинцы могут подать заявки на получение почетного знака "За заслуги в воспитании детей"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Прием документов начнется в понедельник, 16 января, и продлится до 15 февраля. Оргкомитет департамента образования администрации Южно-Сахалинска будет вести прием заявителей с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу ул. Амурская, 88 (4 этаж, каб. 402), расскаазли ТИА "Острова" в городской администрации. Консультацию можно получить по телефону: 312-687 (доб.5).
Напомним, претендовать на Почетный знак могут граждане, являющиеся родителями (одним из родителей) либо иными законными представителями (усыновители, опекуны, попечители), постоянно проживающие на территории городского округа не менее 10 лет, воспитавшие (воспитывающие) двоих и более детей в возрасте от 7 до 18 лет включительно. Важно, чтобы дети имели достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве и в целом семья могла бы являться примером для горожан.
Кандидатуру могут представить коллективы предприятий, учреждений, организаций, органы государственной власти, органы местного самоуправления и общественные объединения.
Ежегодно Почетным знаком награждаются не более трех семей (родителей). Вместе с ним выдается единовременное денежное вознаграждение и удостоверение о награждении Почетным знаком.
Награждение осуществляется на основании решения Городской Думы Южно-Сахалинска. С положением "О Почетном знаке городского округа "Город Южно-Сахалинск "За заслуги в воспитании детей" можно ознакомиться по ссылке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:10 3 Января Воспитанники детского центра получили подарки от сахалинских следователей
10:07 3 Января Каждый четвертый сахалинец считает, что события 2022 года не повлияли на компанию, где он работает
10:31 3 Января "Сахалинские Акулы" и "Амурские Тигры" сразятся 3 и 4 января
20:39 5 Января Сахалинцы с РАС могут освоить профессию в ИТ
16:48 19 Декабря В декабре в Южно-Сахалинске пассажиры более 13 тысяч раз оплатили проезд в автобусах при помощи пластиковой карты
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?