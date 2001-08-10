Дорожные службы Южно-Сахалинска борются с гололедом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорожная обстановка в первый рабочий день года стабильная. В ночь на 9 января на расчистке улично-дорожной сети были задействованы 84 единиц техники и 22 рабочих. Днем работы по содержанию дорог и тротуаров продолжат 107 спецмашин и 115 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Основная задача дорожных служб на сегодняшний день - предотвращение образования скользкости на дорожном покрытии, обработка противогололедными материалами, удаление наледи с пешеходных зон. Также продолжается вывозка снега с территории областного центра, очистка дорожных ограждений, расширение радиусов поворотов и внутриквартальных дорог. Контроль за данными видами работ и в целом за качеством расчистки УДС осуществляет отдел по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства.

Уточним, сообщения о случаях ненормативного состояния городских дорог принимаются по телефону диспетчерской Департамента городского хозяйства: 300-475. По вопросам расчистки внутриквартальных проездов, в том числе подъездов к школам, детским садам можно сообщить в Отдел по содержанию проездов и объектов благоустройства по номеру 300-882 (доб. 2, 7, 8, 10).

Мониторинг расчистки и зимнего содержания дворовых территорий ведет отдел муниципального жилищного контроля. В новогодние каникулы сотрудники проводили осмотры МКД, фиксировали нарушения и отрабатывали их непосредственно с руководителями УК, также отрабатывались обращения населения. Выезды по заявкам жителей продолжатся и сегодня. Напомним, о фактах нерасчищенной придомовой территории, сосульках или иных проблемах дворовой территории горожане должны в первую очередь информировать свою управляющую компанию. Узнать адрес и телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Обращения от жителей о недобросовестной работе УК принимаются на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города Южно-Сахалинска.

Общественный транспорт областного центра работает в штатном режиме, утром на маршруты вышли 164 пассажирских автобуса. Наблюдаются незначительные отставания от расписания на некоторых маршрутах в связи с сильными морозами и частыми поломками техники. Как уточнили в транспортной компании, возникающие проблемы решаются в оперативном порядке. В первую очередь обеспечивается стабильное функционирование пригородных маршрутов, где не имеется альтернативы общественному транспорту. Следить за движением автобусов в реальном времени можно на сайте. Сообщить о существенном нарушении в расписании общественного транспорта можно по телефону единого оператора: 55-65-15.

Актуальная информация о дорожной обстановке на улицах городского округа размещена в телеграм-канале "Центра управления городской мобильностью".