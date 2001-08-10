Дорожные службы Южно-Сахалинска борются с гололедом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дорожная обстановка в первый рабочий день года стабильная. В ночь на 9 января на расчистке улично-дорожной сети были задействованы 84 единиц техники и 22 рабочих. Днем работы по содержанию дорог и тротуаров продолжат 107 спецмашин и 115 человек, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Основная задача дорожных служб на сегодняшний день - предотвращение образования скользкости на дорожном покрытии, обработка противогололедными материалами, удаление наледи с пешеходных зон. Также продолжается вывозка снега с территории областного центра, очистка дорожных ограждений, расширение радиусов поворотов и внутриквартальных дорог. Контроль за данными видами работ и в целом за качеством расчистки УДС осуществляет отдел по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства.
Уточним, сообщения о случаях ненормативного состояния городских дорог принимаются по телефону диспетчерской Департамента городского хозяйства: 300-475. По вопросам расчистки внутриквартальных проездов, в том числе подъездов к школам, детским садам можно сообщить в Отдел по содержанию проездов и объектов благоустройства по номеру 300-882 (доб. 2, 7, 8, 10).
Мониторинг расчистки и зимнего содержания дворовых территорий ведет отдел муниципального жилищного контроля. В новогодние каникулы сотрудники проводили осмотры МКД, фиксировали нарушения и отрабатывали их непосредственно с руководителями УК, также отрабатывались обращения населения. Выезды по заявкам жителей продолжатся и сегодня. Напомним, о фактах нерасчищенной придомовой территории, сосульках или иных проблемах дворовой территории горожане должны в первую очередь информировать свою управляющую компанию. Узнать адрес и телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Обращения от жителей о недобросовестной работе УК принимаются на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города Южно-Сахалинска.
Общественный транспорт областного центра работает в штатном режиме, утром на маршруты вышли 164 пассажирских автобуса. Наблюдаются незначительные отставания от расписания на некоторых маршрутах в связи с сильными морозами и частыми поломками техники. Как уточнили в транспортной компании, возникающие проблемы решаются в оперативном порядке. В первую очередь обеспечивается стабильное функционирование пригородных маршрутов, где не имеется альтернативы общественному транспорту. Следить за движением автобусов в реальном времени можно на сайте. Сообщить о существенном нарушении в расписании общественного транспорта можно по телефону единого оператора: 55-65-15.
Актуальная информация о дорожной обстановке на улицах городского округа размещена в телеграм-канале "Центра управления городской мобильностью".
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:10 3 Января Воспитанники детского центра получили подарки от сахалинских следователей
10:07 3 Января Каждый четвертый сахалинец считает, что события 2022 года не повлияли на компанию, где он работает
10:31 3 Января "Сахалинские Акулы" и "Амурские Тигры" сразятся 3 и 4 января
20:39 5 Января Сахалинцы с РАС могут освоить профессию в ИТ
16:48 19 Декабря В декабре в Южно-Сахалинске пассажиры более 13 тысяч раз оплатили проезд в автобусах при помощи пластиковой карты
17:18 30 Декабря В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
- 17:53 30 Декабря В Сахалинской области существенно ускорили предоставление технических средств реабилитации для инвалидов
16:26 30 Декабря Службы жизнеобеспечения в Сахалинской области переведены в режим повышенной готовности
Выбор редакции
- 17:45 30 Декабря Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска
- 14:56 30 Декабря Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей
- 09:14 30 Декабря Все районы Сахалина перешли на раздельный сбор отходов
- 15:56 29 Декабря 30 семей в селе Долинского района отпраздновали новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?