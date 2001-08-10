Более четырех тысяч посетителей в новогодние выходные приняла ледовая арена

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В первую неделю нового года спортивную школу «Кристалл» посетили более четырех тысяч любителей традиционного зимнего отдыха. Посетителями ледовой арены стали жители и гости островной столицы, а также воспитанники детских социальных учреждений, рассказали ТИА "Острова" в "Кристалле".

Сеансы массовых катаний проходили на крытой ледовой арене со 2 по 8 января. Катания были разделены на сеансы по 45 минут. Однако желающих было гораздо больше, несмотря на то, что сеансы проходили с полудня до позднего вечера.

3 января «Кристалл» принимал гостей центра содействия семейному устройству «Звездный». А в Рождество на ледовой арене покатались подопечные социально-реабилитационного центра «Маячок». В заключение ледового отдыха администрация спортивной школы сделала приятный сюрприз для ребят в виде сладких новогодних подарков.

Следует добавить, что «Кристалл» долгое время поддерживает добрые отношения с детскими социальными учреждениями Сахалинской области, и оказывает помощь в реализации инициативы проведения подобных мероприятий для их подопечных на безвозмездной основе. Эта традиция существует в спортивном учреждении более восьми лет. Сеансы катаний на коньках для воспитанников детских социальных учреждений проводят в «Кристалле» не только в период праздников, но и в течение года.

– Окончание новогодних выходных вовсе не означает, что ледовая арена будет недоступна для посещения. Ближайшие сеансы массового катания запланированы на 29 января. Это связано с проведением хоккейных матчей. За расписанием работы ледовой арены можно следить у нас сайте, – отмечают в спортивной школе «Кристалл».