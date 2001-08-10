Жечь листву на дачах и жарить шашлыки разрешат с приходом весны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 марта 2023 года в России вступят в силу новые правила для дачников и сельских жителей – они ослабят строгие требования к мангалам и сжиганию листвы и мусора, введённые ранее, пишет astv.ru, ссылаясь на "Российскую газету".

Самое важное послабление касается допустимого расстояния для установки мангалов и шашлычниц. По действующим сейчас правилам их можно использовать на расстоянии не менее 50 метров от дома. На небольших участках в шесть соток (20 на 30 метров) соблюсти такое нереально, а наказание - штраф в несколько тысяч. Люди массово жаловались в МЧС, и власти отреагировали на обращения.

Правительство внесло изменение в действующие правила противопожарного режима. Весной норматив по расстоянию для мангалов уменьшится до пяти метров. Это касается любого вида печей, шашлычниц и т.д., включая самодельные жаровни.

Сжигать мусор, листву и сухие остатки с 1 марта разрешено на расстоянии в 15 метров от жилых построек, если это будет открытый костёр, и 7,5 метра, если огонь разводить в негорючей ёмкости (например, металлической бочке).

Однако есть важное уточнение: что-то сжигать или разводить костёр можно только в безветренную погоду с соблюдением мер предосторожности и ни в коем случае не поручать присмотр за огнем детям. Если формально нормативы по расстоянию не будут нарушены, но произойдет пожар, то эти нюансы будут учитываться при определении вины человека.

Кроме того, с 1 марта вступит в силу понятие садовых или огородных земельных участков. Это позволит участникам СНТ на придомовой территории также заниматься приготовлением пищи, не опасаясь финансовых "санкций".

Штрафы за нарушение противопожарного законодательства остались прежними - от двух до четырех тысяч рублей.