Сахалинцы с РАС могут освоить профессию в ИТ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МТС запускает для совершеннолетних людей с особенностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и нарушениями слуха, первый в России бесплатный онлайн-курс по обучению разметке данных ― первого этапа построения алгоритмов нейронных сетей. Лучшие студенты смогут пройти стажировку в компаниях MTS AI и NtechLab, которые разрабатывают программное обеспечение на основе искусственного интеллекта.
Дистанционный курс рассчитан на три месяца и включает 22 часа теоретических занятий в формате интерактивных видеолекций и 28 часов практических уроков с преподавателями. В рамках курса учащиеся научатся работать с популярными на рынке программами для разметки данных, пройдут мастер-классы по успешному трудоустройству и презентации своих проектов, освоят интформацию по коммуникации в корпоративно-деловой среде.
Программа курса разработана командой «Нетологии» совместно с экспертами MTS AI и NtechLab. Модули по разметке текста и аудио подготовлены MTS AI, по разметке фото и видео – NtechLab. Партнером проекта стал благотворительный фонд «Антон тут рядом», поддерживающий людей с аутизмом. Инклюзивно-образовательная программа, созданная совместно с разработчиком системы распознавания лиц NtechLab, будет доступна на онлайн-платформе «Нетология» с 16 января 2023 года.
Посмотреть ролик о проекте можно по ссылке.
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