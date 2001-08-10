Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин поздравил горожан с Новым годом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уважаемые южносахалинцы и гости города! Поздравляю вас с Новым годом! Уходящий 2022 год стал юбилейным для Сахалинской области и Южно-Сахалинска. Он был непростым, но вопреки всем вызовам нам удалось сохранить стабильность во всех сферах жизни нашего города. А главное мы сберегли милосердие и человечность.

Эти праздники мы встречаем с мыслями о том, что сегодня наши земляки выполняют свой долг в зоне СВО. Мы верим в их победу и ждем скорейшего возвращения ребят на родную землю. Муниципалитет и впредь будет оказывать всяческое содействие семьям военнослужащих и мобилизованных, это — наш приоритет. Важно поддержать жен и матерей защитников Родины.

Как и прежде, самым важным для нас было и остается благополучие людей. Мы гордимся успешной реализацией проектов в экономической и социальной сферах, в городском хозяйстве и административно-организационной работе муниципалитета — всем тем, что делает жизнь в Южно-Сахалинске комфортной.

В 2022 году областной центр участвовал в мероприятиях нескольких национальных проектов и федеральных программ. Это и «Безопасные качественные дороги» по развитию дорожной инфраструктуры, «1000 дворов» по благоустройству территорий у многоквартирных домов, «Формирование комфортной городской среды» по развитию общественных пространств. В городе действуют региональные программы «Забота. Защита. Уважение», направленная на поддержку горожан старшего возраста, одиноко проживающих южносахалинцев, а также людей с ограниченными возможностями здоровья, и «Образование. Развитие. Успех». Подчеркну, со стороны правительства региона и губернатора Валерия Лимаренко областной центр получал самое серьезное содействие.

Было сделано немало во всех сферах городской жизни. Так, в этом году капитально отремонтировано 12,5 км дорог, построено свыше 200 тыс кв метров жилья. Мы планомерно выполняли программу по расселению аварийного жилфонда: в 2022 году благоустроенное жилье получили более 530 южносахалинцев. Территория городского округа газифицируется хорошими темпами. В этом году к газу подключили около 1000 новых абонентов. Выполнен капитальный ремонт 16 дворовых территорий, объединяющих 34 многоквартирных жилых дома. Еще 12 дворовых территорий благоустроены по проекту «1000 дворов». В городе установлены 10 современных детских площадок. Для уже имеющихся мы провели самую масштабную за последнее время ревизию. Еще более чем в 460 дворах был выполнен ямочный ремонт. Отремонтированы около 100 внутриквартальных проездов. Поддержка из регионального бюджета позволила нам выполнить в намеченных объемах планы по капремонту многоквартирных домов. Для повышения эффективности расчистки жилых микрорайонов от снега город приобрел современную малогабаритную технику. Зима показала, что это был правильный шаг.

На территории нашего городского округа началось строительство научно-образовательного центра, нефтегазового индустриального парка, спортивных объектов самого высокого уровня. С сохранением срока выполнения работ продвигается реконструкция очистных сооружений, строительство Южного коллектора.

Вызов и проект года — транспортная реформа и ее мероприятия: организация транспортных узлов, оптимизация маршрутной сети, обновление подвижного состава, приобретение электробусов, строительство базы для муниципального отраслевого предприятия, внедрение в городскую систему общественного транспорта рельсобусов. Характеризуя ситуацию с транспортом, добавлю, что устойчивыми темпами развивается инфраструктура для электрокаров и велосипедов.

Видимые результаты приносит следование рекомендациям утвержденного Дизайн-кода, регламентирующего оформление вывесок, фасадов, входных групп. Поступательно увеличивается площадь зеленых насаждений. В этом году мы побили рекорды по количеству цветов, высаженных на улицах и в скверах, — свыше 600 тысяч штук! Дали старт новому конкурсу «Цветущий Южный», который объединил как профессиональных озеленителей, так и детские и трудовые коллективы города. В июне в Южно-Сахалинске прошла международная акция «Сад памяти», когда были высажены около 600 саженцев лиственницы.

Благоустраивается любимое место южносахалинцев — городской парк: в этом году здесь появилась новая территория для отдыха. Наконец мы смогли вернуться к замороженному на несколько лет проекту по благоустройству набережной Рогатки.

Муниципалитет проводит серьезную работу по повышению своей инвестиционной привлекательности. Экономическая политика направлена на поддержку малого и среднего бизнеса: предусмотрены механизмы финансовой, имущественной и информационно-консультативной помощи. Особое внимание тем, кто открывает частные детские сады, содействуя решению задачи по 100-процентому обеспечению местами дошкольников города. Сохранила объемы грантовая работа муниципалитета, в том числе направленная на поддержку территориального общественного самоуправления.

В уходящем году мы установили дружеские связи сразу с несколькими городами России, Республики Беларусь, Китайской Народной Республики.

Все эти успехи — результат труда и самоотдачи специалистов разных направлений и сфер деятельности. Каждого из вас! Южно-Сахалинск — наша судьба, и только от нас с вами зависит, какой она будет. Все мы верим, что 2023 год будет стабильным, спокойным для каждой семьи, что появятся новые возможности для развития нашего городского округа, для повышения благосостояния южносахалинцев.

Больше радостных и счастливых дней, согласия, благополучия! С Новым годом!