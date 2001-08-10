Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Алексей Белик принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». В последний рабочий день уходящего года председатель правительства островного региона вручил воспитаннице детского сада Дарье Малюшкиной сертификат на поездку в Москву.

- В детстве мы с замиранием сердца ждем Нового года, гадаем, какие подарки он принесет. А когда вырастаем, сами с удовольствием исполняем детские желания. И я очень рад, что мне выпала возможность в новогодние дни осуществить мечту юной жительницы нашего региона. Улыбка на лице ребенка – это самое прекрасное, что может быть, - сказал Алексей Белик.

Дарья растет в многодетной семье. У нее есть три сестры и брат. Сейчас девочка готовится к школе, а также занимается танцами. В свободное время любит рисовать принцесс из мультфильмов.

- Мне очень хочется увидеть Красную площадь в Москве. Она, наверное, очень большая и красивая, - поделилась Даша.

О своей мечте девочка с помощью родителей написала на сайт акции «Ёлка желаний».

- Мы даже не поверили, когда нам позвонили и сообщили, что мечта дочери сбудется. Подумали, что это чей-то розыгрыш. Но история оказалась почти сказочной. Большое спасибо человеку, который выступил для дочери в роли Деда Мороза, - рассказала Мария Ивановна, мама девочки.

В первые дни Нового года Даша отправится в столицу нашей Родины. В поездке девочку будет сопровождать мама. Им предстоит посетить Красную площадь, совершить обзорную экскурсию «Москва: из прошлого в будущее», прогуляться с экскурсоводом по кварталу небоскребов Москва-Сити, побывать на представлении Большого Московского Цирка и в парке развлечений «Остров мечты», а также попробовать самое вкусное мороженое, приготовленное по классическим рецептам. Кроме сертификата на поездку, председатель правительства Сахалинской области вручил Даше сладкие подарки дня нее, для сестер и брата.

В островном регионе старт всероссийской акции «Ёлка желаний» дал губернатор Валерий Лимаренко. Он вручил экипировку для тренировок в бассейне, конструктор и умную аудиоколонку трем юным сахалинцам, а также передал радиоуправляемую машину четырехлетней жительнице Шахтерска Донецкой Народной Республики. Заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук подарил семилетней девочке из Южно-Сахалинска мольберт и набор для рисования. Исполняющий обязанности зампреда правительства Сахалинской области Олег Попов исполнил мечту 11-летней жительницы Охи. Она получила в подарок планшет.

Акция «Ёлка желаний» реализуется с 2018 года по всей России. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. Желания участников акции, размещенные на сайте елкажеланий.рф, исполняют представители органов власти, бизнеса и другие граждане, которые хотят присоединиться к благотворительному проекту.