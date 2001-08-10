Тихоокеанское
информационное агентство
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17:45, | Новости общества Сахалина и Курил

Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска

Глава правительства Сахалинской области исполнит мечту шестилетней жительницы Долинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Алексей Белик принял участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». В последний рабочий день уходящего года председатель правительства островного региона вручил воспитаннице детского сада Дарье Малюшкиной сертификат на поездку в Москву.

- В детстве мы с замиранием сердца ждем Нового года, гадаем, какие подарки он принесет. А когда вырастаем, сами с удовольствием исполняем детские желания. И я очень рад, что мне выпала возможность в новогодние дни осуществить мечту юной жительницы нашего региона. Улыбка на лице ребенка – это самое прекрасное, что может быть, - сказал Алексей Белик.

Дарья растет в многодетной семье. У нее есть три сестры и брат. Сейчас девочка готовится к школе, а также занимается танцами. В свободное время любит рисовать принцесс из мультфильмов.  

- Мне очень хочется увидеть Красную площадь в Москве. Она, наверное, очень большая и красивая, - поделилась Даша.

О своей мечте девочка с помощью родителей написала на сайт акции «Ёлка желаний».

- Мы даже не поверили, когда нам позвонили и сообщили, что мечта дочери сбудется. Подумали, что это чей-то розыгрыш. Но история оказалась почти сказочной. Большое спасибо человеку, который выступил для дочери в роли Деда Мороза, - рассказала Мария Ивановна, мама девочки.

В первые дни Нового года Даша отправится в столицу нашей Родины. В поездке девочку будет сопровождать мама. Им предстоит посетить Красную площадь, совершить обзорную экскурсию «Москва: из прошлого в будущее», прогуляться с экскурсоводом по кварталу небоскребов Москва-Сити, побывать на представлении Большого Московского Цирка и в парке развлечений «Остров мечты», а также попробовать самое вкусное мороженое, приготовленное по классическим рецептам. Кроме сертификата на поездку, председатель правительства Сахалинской области вручил Даше сладкие подарки дня нее, для сестер и брата.

В островном регионе старт всероссийской акции «Ёлка желаний» дал губернатор Валерий Лимаренко. Он вручил экипировку для тренировок в бассейне, конструктор и умную аудиоколонку трем юным сахалинцам, а также передал радиоуправляемую машину четырехлетней жительнице Шахтерска Донецкой Народной Республики. Заместитель председателя областного правительства Владимир Ющук подарил семилетней девочке из Южно-Сахалинска мольберт и набор для рисования. Исполняющий обязанности зампреда правительства Сахалинской области Олег Попов исполнил мечту 11-летней жительницы Охи. Она получила в подарок планшет.

 Акция «Ёлка желаний» реализуется с 2018 года по всей России. Каждый год она объединяет тысячи неравнодушных людей, готовых творить добрые дела. Желания участников акции, размещенные на сайте елкажеланий.рф,  исполняют представители органов власти, бизнеса и другие граждане, которые хотят присоединиться к благотворительному проекту.

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