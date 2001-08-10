В Южно-Сахалинске приступил к работе обновленный состав Общественного совета
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре сформирован и с 28 декабря приступил к работе новый состав Общественного совета городского округа «Город Южно-Сахалинск».
В состав Общественного совета вошли 15 человек. Прежде всего это горожане, которые имеют активную гражданскую позицию, общественную поддержку, личный авторитет среди южносахалинцев.
Напомним, первые шесть членов Общественного совета выбраны лично мэром города Южно-Сахалинска и Городской Думой города Южно-Сахалинска. Они в свою очередь на основании заявлений выбрали еще девять человек из числа представителей региональных общественных объединений, местных общественных объединений (которые осуществляют деятельность на территории города), являются гражданами РФ, постоянно проживают в Южно-Сахалинске и вносят значительный вклад в развитие муниципального образования своей активной гражданской позицией.
На первом заседании совета был избран председатель — им осталась генеральный директор ООО «РСО «Малиновка», член Общественной палаты Сахалинской области Алена Силачева. Заместителем председателя избран - руководитель группы ИТ Сахалинского центра организации воздушного движения, руководитель ТОС «Радужный» Олег Меркушев.
В состав вошли: начальник юридического отдела ООО «Логистический центр «Консоль» Иоланта Барановская, начальник отдела продаж пассажирских перевозок АО «Авиакомпания «Аврора» Светлана Бойко, директор МБУДО «Детская музыкальная школа №1 Южно-Сахалинска» Александр Гимро, руководитель отдела Южно-Сахалинской и Курильской епархии г. Южно-Сахалинска Виктор Горбач, индивидуальный предприниматель, председатель ТОС «Пограничная, 22» Анна Григорьева, председатель Сахалинской областной общественной организации пенсионеров (ветеранов) органов государственной безопасности Александр Михайлович Иванча, директор ООО «Динарионъ», преподаватель информационных технологий Южно-Сахалинского педагогического колледжа Сахалинского государственного университета Инна Колотовкина, вице-президент региональной общественной организации «Сахалинские корейцы» Пак Сун Ок, заместитель председателя региональной общественной организации «Ассоциация женщин-предпринимателей Сахалина и Курил» Елена Реутская, директор Центра народной культуры «Радуга» Светлана Садовая, директор МБОУ СОШ № 26 города Южно-Сахалинска Лира Спесивцева, генеральный директор ООО «Клиника 21 век» Мария Ульянова, председатель ТОС «Благополучие», член Общественного совета Отдела по управлению территорией Хомутово Анастасия Шавдина.
В новом выбранном составе Совет будет работать три года, следующее формирование состоится в 2025 году.
Впервые Общественный совет был сформирован в 2014 году по инициативе мэра Сергея Надсадина. Целью Совета остается обсуждение наиболее важных направлений развития города, поиск решения проблемных моментов, взаимодействие органов местного самоуправления и общественных объединений, согласование действий по важнейшим вопросам экономического и социального развития, общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных организаций, и т.д. Члены совета обсуждают, вносят предложения и инициативы, которые могут войти в муниципальные программы.
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