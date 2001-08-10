Стать инспектором ДПС: «Елка желаний» исполняет мечты сахалинских детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии празднования Нового года в рамках Всероссийского проекта «Мечтай со мной» проходит специальная акция «Ёлка желаний». Сегодня сотрудники УГИБДД УМВД России по Сахалинской области исполнили заветную мечту пятилетнего Артёма Путимцева –стать инспектором дорожно-патрульной службы.

Рано утром в планировочный район Ново-Александровск отправилась машина ДПС, чтобы забрать будущего сотрудника ДПС и отвезти его в Южно-Сахалинское отделение ГИБДД. Появление машины с мигалками вызвало оживление в тихом и спокойном районе. Жители смотрели в окна, выходили во двор, чтобы порадоваться за своего юного соседа.

Артему выдали специальную форму и посадили детское кресло на переднее сиденье патрульной машины. Автоинспекторы показали ему, какими специальными устройствами оборудован полицейский автомобиль. Артем научился включать проблесковые маячки и подавать специальные сигналы, через громкоговорящее устройство призвал прохожих соблюдать правила дорожного движения. Жезл сотрудников Гоставтоинспекции и свисток вызвали у парня непередаваемый восторг.

Вместе с полицейскими Артем проехался по центральным улицам города, а затем экипаж прибыл к Управлению УГИБДД на улице Сахалинской, где его встретил исполнитель мечты: начальник УМВД России по Сахалинской области Арсен Исагулов.

«Самое большое счастье в мире — это исполнять чьи -то желания. Сегодня мы исполнили, на мой взгляд, не совсем обычное желание для ребенка пяти лет, Артёма. Мы постарались вместить в реализация его мечты всё, что могли, показать ему нашу полицейскую работу здесь на месте, и конечно же поздравить его и маму с Новым годом. Для нас это большое удовольствие исполнить такую мечту. Всех сахалинцев с наступающим Новым годом», –сказал генерал-майор полиции.

Артёму показали, как устроены разные полицейские машины изнутри. Посадили на знаменитый патрульный мотоцикл Yamaha, способный разгонятся до 100 км/ч за 3,5 секунды. Малыш не скрывал восторга от происходящего, с удовольствием осваивал азы.

«Тёма давно начал коллекционировать машинки-военную технику, спецмашины: пожарные, скорые, полицейские. У нас от самых маленьких до самых больших собрался дома практически автопарк. В этом году мы в ноябре на сайте оформили своё желание. Ждали, думали не исполнится, но очень надеялись. И вот нам позвонили с агентства по делам молодёжи и сказали, что начали подготовку к реализации мечты сына. Артем сразу не знал, что его желание исполнится, мы ему не говорили, сказали только в последний момент, чтобы был сюрприз. Он не спал всю ночь, с раннего утра смотрел в окно, ждал. Спасибо всем огромное за такой подарок. Сын очень счастлив, у ребенка эмоции зашкаливают на тысячу процентов,»–поделилась мама Анна Путимцева.

Всероссийский благотворительный проект «Мечтай со мной» помогает исполнять мечты детей с ОВЗ. Проект «Мечтай со мной» является организатором Всероссийской акции «Ёлка желаний», которая направлена на то, чтобы во время предновогоднего волшебства как можно больше людей поверили в чудо. Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и каждый год объединяет тысячи неравнодушных граждан, готовых творить добрые дела.

Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных людей: это и рядовые граждане, и руководство страны. Более семидесяти мечт будет исполнено в Сахалинской области до конца февраля. К благотворительному проекту подключились большие корпоративные компании, предприниматели, органы законодательной и исполнительной власти, МВД, Следственный комитет, Росгвардия и многие другие. Все они уже начали исполнять мечты сахалинских детей.