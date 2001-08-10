Детский сад «Красная шапочка» присоединился к акции «Сопричастность»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Коллектив детского сада № 20 «Красная шапочка» передал посылки военнослужащим, участвующим в специальной военной операции. Инициативу поддержали родители воспитанников дошкольного учреждения.

- Наш детский сад уже третий раз принимает участие в важной акции вместе с сотрудниками и родителями. В этот раз мы принесли все необходимое для того, чтобы героям нашего времени было комфортно служить. Это медикаменты и сладкие подарки, чтобы порадовать наших защитников в канун Нового года, - рассказала заведующая детским садом Марина Пактер. - Сейчас каждому человеку небезразличны события в стране. Поэтому все сотрудники и родители включены в проект «Сопричастность».

Напомним, присоединиться к проекту «Сопричастность» могут все желающие. Список необходимых вещей и медикаментов можно найти в официальном телеграм-канале местного отделения партии «Единая Россия»: https://t.me/er_uzhno. Пункты гуманитарной помощи открыты: в штабе общественной поддержки по ул. Дзержинского, 40/1 и по ул. Дзержинского, 23 (каб.325), ул. Больничной, 34.

Добавим, при штабе общественной поддержки работает горячая линия. По телефону 8-924-881-68-01 можно задать вопросы о помощи военнослужащим. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 19.00, без выходных.