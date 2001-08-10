С 1 января вступает в силу новый тариф на проезд в общественном транспорте

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В новом году проезд будет оплачиваться дифференцировано в зависимости от способа оплаты. При использовании банковской или единой транспортной картой стоимость билета составит 26 рублей. За наличные средства билет можно приобрести за 30 рублей.

Напомним, что у обладателей единых транспортных карт есть преимущество: в течение 45 минут с момента первой оплаты пассажир может бесплатно пересесть с городского автобуса на автобус, с рельсобуса на автобус, а также с автобуса на рельсобус на пригородном маршруте «Южно-Сахалинск - Дальнее» и в обратном направлении.

С начала декабря в областном центре зафиксирован 1 миллион 18 тысяч транзакций по безналичной оплате проезда в общественном транспорте, в то время как наличными средствами в декабре пассажиры расплачивались около 660 тысяч раз. Оплата единой транспортной картой проводилась 21 тысячу раз.

Приобрести транспортную карту можно в билетной кассе АО «ПКС» на железнодорожном вокзале. Стоимость 200 рублей (на балансе 2 поездки). Также покупку можно совершить по адресу ул. Пограничная, 30, МУП «ГИАЦ». Стоимость – 150 рублей (без баланса, необходимо дополнительно внести средства). Также продажа карт осуществляется на ТПУ «Алые розы» в Дальнем.

По всем вопросам необходимо обращаться в информационно-справочный центр АО «Пассажирская компания «Сахалин» по номеру телефона 71-29-94 или в диспетчерскую службу единого оператора по телефону: 55-65-15.

Также специалисты фиксируют рост пассажиропотока на рельсобусах, курсирующих между железнодорожным вокзалом и планировочным районом Дальнее. После организации здесь транспортно-пересадочных узлов с оптимизированным расписанием южносахалинцы почти в пять раз стали чаще пользоваться услугами рельсобусов. Положительную роль сыграла и обновленная схема пересадки на автобусы.

Например, в Дальнем на ТПУ «Алые розы» заезжают маршруты №81, 104 и 105. Совершив пересадку на рельсобус, в течение 8 минут можно доехать до ТПУ «Привокзальный», расположенный западнее площади Ленина. Напомним, через этот ТПУ проходят автобусы №19, 20, 28, 62, 63, 9, 81, 105, 106, 189.