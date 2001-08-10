В Южно-Сахалинске подводят итоги работы сферы образования

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Уходящий 2022 год стал годом серьезных достижений для сферы образования областного центра.

В Дальнем введен в эксплуатацию современный детский сад на 330 мест — самый большой в регионе. Его открытие позволило решить задачу по повышению уровня обеспеченности местами детей до трех лет. В здании есть актовый и спортивный залы, логопедические группы, бассейн. Оно оборудовано лифтами для персонала и потребностей пищеблока. У образовательного учреждения обширная прилегающая территория, на которой расположены площадки для прогулок, а также небольшой стадион с искусственным покрытием и трибунами, оборудована садовая зона с двумя теплицами.

Распахнул двери второй школьный технопарк. Он открылся на базе восточной гимназии: предварительно помещения были капитально отремонтированы за счет средств городского бюджета. За короткий срок удалось качественно обновить кабинеты физики, биологии и химии, информатики, два холла и несколько вспомогательных помещений. В учебных классах провели полный ремонт электрики, системы водоснабжения, установили новую вентиляцию, двери и окна, поменяли корпусную мебель. Сегодня дополнительные занятия в технопарке посещают около 600 человек в возрасте от 5 до 18 лет. И это не только гимназисты, но и учащиеся других школ.

В конце сентября в областном центре состоялся III Южно-Сахалинский образовательный форум (ЮСОФ) «Образование - энергия будущего», в рамках которого прошло порядка 40 мероприятий. Их участниками стали более 3500 человек, в их числе учащиеся, горожане, педагоги и приглашенные эксперты из Новосибирска, Благовещенска и Москвы.

Основными темами ЮСОФ в 2022 году стали «расшколивание», сетевое и естественно-научное образование. Специалисты уверены, что состоявшееся совместное обсуждение федеральными экспертами и южно-сахалинскими школьниками проблем экологии и углеродной нейтральности будет способствовать не только развитию исследовательской и информационной компетентности участников, но и повышению внимания к проблемам региональной экологии и росту технологического потенциала молодежи. Результатом этой работы станут инновационные практики в образовательных организациях Южно-Сахалинска.

Уже решено, что в рамках следующего ЮСОФ снова состоится Чемпионат для школьников «Образовательное расшколивание», спектр дисциплин предполагают расширить. Для педагогов организуют метапредметную олимпиаду с целью погружения в данное направление современного образования. Также планируется, что IV Южно-Сахалинский образовательный форум пройдет под девизом «Будущее как детский проект».

Большая работа проведена в части капитальных ремонтов и технического оснащения образовательных учреждений города. Так, федеральная программа «Модернизация школьных систем образования» позволила совместить капитальный ремонт существующих помещений и техническое оснащение новых пространств сразу школ города. Это школа №1 и гимназия № им. А.С. Пушкина, где выполнен ремонт кровли, а также школа №22, в которой отремонтированы столовый зал и пищеблок. Учреждения оснастили современным оборудованием, обновили мебель.

Отметим, что модернизация школьных систем проведена с участием родителей, ученического актива и общественности. В каждом из учреждений появилось новое образовательное пространство – Центр детских инициатив. Здесь активные школьники могут собираться вместе и проектировать новое будущее своей школы, своего города и региона. В планах на следующий год — ремонт еще четырех городских школ. Проводился капитальный ремонт и благоустройство и в других детских садах и школах.

В 2022 году в целях усиления антитеррористической защищенности в восьми образовательных организациях установлены контрольно-пропускные пункты.

Полным ходом шла реализация проектов инициативного бюджетирования «Молодежный бюджет». Старшеклассники 27 школ Южно-Сахалинска сами разработали проекты благоустройства общественных пространств и получили финансирование — до 2,5 млн. рублей — на воплощение своих идей. Таким образом, школьники не только научились рачительно расходовать деньги, получили знания об основах формирования и распределения бюджета, освоили искусство презентации и защиты идей, но и внесли свой вклад в создание новых образовательных пространств, благоустройство пришкольных территорий, модернизацию спортивных объектов.

Одна из приоритетных задач в сфере образования – сохранение и развитие здоровья детей. По итогу летней оздоровительной кампании на территории Южно-Сахалинска функционировало 79 лагерей, охвачено отдыхом 49% детей школьного возраста (128220 чел.). Организовано качественное и рациональное питание детей в образовательных организациях. Для льготных категорий детей питание бесплатное. Поставщиками услуг разработано и внедрено персонифицированное меню для обучающихся с сахарным диабетом и с синдромом целиакии, сопровождающимися ограничениями в питании. Одним и самых заметных результатов работы муниципалитета в этом направлении стала победа во всероссийском конкурсе, организованном министерством просвещения РФ: столовую коррекционной школы «Надежда» признали одной из лучших в стране. В мероприятии, в котором участвовали коллективы из 75 российских регионов и более 400 поваров, Южно-Сахалинск занял почетнейшее второе место.

«Повышение престижа педагогической профессии, формирование позитивного образа современного учителя» - одно из основных мероприятий программы развития образования в городском округе. В результате его реализации были достигнуты следующие успехи:

- учитель русского языка и литературы МАОУ Гимназия №3 Ирина Орлова победила в региональном и участвовала в заключительном этапах конкурса «Учитель года»;

- педагог дополнительного образования МАОУ Гимназия №3 Наталья Пойлова стала лауреатом Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»;

- команда МАОУ СОШ №32 вышла в финал Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа»;

- педагоги школы №19 с. Дальнее вошли в десятку финалистов Всероссийской метапредметной олимпиады «Команда большой страны»;

- МАДОУ №46 завоевало дипломы победителя Всероссийского смотр-конкурса «Лучшие детские сады России-2022» и Всероссийского открытого смотр-конкурса «Детский сад года»;

- МАДОУ № 57 стало обладателем диплома победителя Всероссийского открытого смотр-конкурса «Детский сад года».

- МАДОУ №48 получило дипломом победителя Всероссийского конкурса организаций «Лидеры Отрасли. Российской Федерации»;

- МАДОУ №55 награждено дипломом победителя Всероссийского смотр-конкурса «Образцовый детский сад 2021-2022»;

- Детский сад №28 «Матрешка» признан федеральным образцом в области бережливых технологий.

В 2022 году награждены медалью «За особые успехи в учении» 87 выпускников южно-сахалинских школ, 535 выпускников получили по результатам ЕГЭ от 80 до 100 баллов, из них 7 выпускников получили 100 баллов.

По итогам года 787 обучающихся общеобразовательных организаций от 7 до 18 лет (по данным Государственного информационного реестра) приняли участие в мероприятиях федерального уровня и имеют статус победителей и призеров.

Большое влияние на развитие талантов и достижение высоких образовательных результатов оказывает система дополнительного образования, традиции которого сильны в Южно-Сахалинске. По состоянию на конец 2022 года охвачены персонифицированным дополнительным образованием 90,1% детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Также добавим, что на конец 2022 года в муниципальных и частных детских садах городского округа воспитывается более 14 с половиной тысяч дошкольников, в школах города обучается 29 тысяч школьников.