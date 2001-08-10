Службы города продолжают убирать снег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ночь на 30 декабря на расчистке улично-дорожной сети от снега и обработке противогололедными материалами были задействованы 80 человек и 243 единицы техники. Днем на расчистке города будут работать 194 единицы техники и 143 человека

Общественный транспорт в Южно-Сахалинске работает в штатном режиме, утром на маршруты вышли 180 пассажирских автобуса.

В течение дня снегоуборочная техника будет продолжать расширять улицы и вывозить снег с городских дорог. Особое внимание уделено тротуарам. Сегодня работы будут производится по участкам улиц: ул Пограничной от пересечения с ул. Ленина до железнодорожных путей, ул. Ленина от ул. Сахалинской до ул. Пуркаева, ул. Хабаровской от ул. Крюкова до пр. Мира, ул. Сахалинской от ул. Железнодорожной до ул. Колодезной, ул. Есенина от ул. Комсомольской до пр. Мира, ул. Лермонтова от ул. Холмской до дороги на психбольницу, проспекту Мира от ул. Емельянова до пр. Победы, пр. Коммунистическому от ул. Комсомольской до ул. Ленина, ул. Поповича от ул. Горького до ул. Комсомольской. Также работы будут вестись на улицах Хлебной, Курильской, Колхозной, Карпатской, Степной, Колодезной, Алых роз. Кроме того, расчистка запланирована на привокзальной площади и внутриквартальных проездах 25 микрорайона. Автовладельцев просят убрать личный транспорт, оставленный вдоль проезжей части, чтобы не препятствовать работе техники.

Обращаем внимание организаций всех форм собственности, осуществляющих вывоз снега с территорий: для организации упорядоченного движения заезд на южный снежный полигон возможен с ул. Железнодорожной по ул. Воздушной (строение №170А) и далее для избежания заторов по круговому движению по ул. Железнодорожной необходимо выезжать в районе строения №172.

Контроль за качеством расчистки УДС проводит отдел по содержанию автомобильных дорог департамента дорожного хозяйства и благоустройства. Жители также могут сообщать о случаях ненормативного состояния городских дорог по телефону диспетчерской: 300-475.

По вопросам расчистки улиц, внутриквартальных проездов, подъездов к школам, детским садам можно сообщить в отдел по содержанию проездов и объектов благоустройства по номеру 300-882 (доб. 2, 7, 8, 10).

Отдел муниципального жилищного контроля ведет постоянный мониторинг качества расчистки дворовых территорий. Вчера по результатам проверок организациям было выдано 8 предостережений. Выезды по заявкам жителей продолжатся и сегодня. Напомним, о нерасчищенной придомовой территории южносахалинцы могут сообщить в свою управляющую компанию. Узнать адрес и телефоны обслуживающей организации можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Также на горячую линию ГЖИ: 43-24-20, в отдел муниципального жилищного контроля по телефону 300-785 (доб. 1-5), а также в официальные аккаунты администрации города Южно-Сахалинска https://hipolink.me/yuzhnosakhalinsk_official.

В выходные дни сообщения также можно направлять в диспетчерскую служу Департамента городского хозяйства: 300-475.

Напомним также, что до вечера 30 декабря без полного перекрытия проезжей части на ул. Украинской в районе заезда к зданию №32 (сауна «Маяк») проводятся работы по подключению сетей водоотведения к новому микрорайону. Сегодня работы завершат.

Обращаем внимание, что начал работать светофор, установленный на ул. Фархутдинова в районе спорткомплекса «Аквасити». Также в течение дня будет запущен новый светофор на перекрестке улиц Ленина и Авиационной.

Актуальная информация о дорожной обстановке на улицах городского округа размещена в телеграм-канале «Центра управления городской мобильностью» https://t.me/tsugm.