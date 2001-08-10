Более 100 семей на Сахалине переехали из аварийного жилья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сразу два многоэтажных дома сдали в Аниве, еще один – в Углегорске. Ключи от квартир в новостройках островитянам вручили в рамках программы расселения из аварийного жилфонда.
– В уходящем году Сахалинская область расселила 90 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Участниками программы стали почти 4 тысячи островитян. Только за последний месяц ключи от новых квартир вручили в Долинском и Невельском районах. Сегодня в многоэтажки заселяются жители Анивы и Углегорска. В наступающем году мы продолжим эту работу. Строительство домов в районах области находится на особом контроле губернатора Валерия Лимаренко. В планах нарастить темпы реализации программы и сократить аварийный жилфонд на более чем 100 тысяч квадратных метров, – отметил областной министр строительства Алексей Колеватых.
Два дома в Аниве построили на улице Транспортной, а новостройка в Углегорске появилась на Инженерной. Ключи от квартир получили 100 и 12 семей соответственно.
Все квартиры сданы «под ключ». В них выполнили ремонт – поклеили обои, уложили линолеум, установили двери, предусмотрели всю необходимую сантехнику, электроплиты и водонагреватели. Непосредственное участие в приемке квартир принимали будущие жильцы.
Также сахалинцы получили благоустроенные дворы. На придомовых территориях – зеленые зоны, места для отдыха, спорта и бытовых нужд.
– Планировка в новых домах очень хорошая. В аварийной квартире комнаты были смежные, а здесь раздельные. У меня дочь, теперь она будет жить в своей комнате, а я в своей. Мы очень довольны. Спасибо всем, – поделилась эмоциями жительница Анивы Елена Сайкина.
Жительница Углегорска Валентина Бекова отметит в новой квартире свое девяностолетие. Долгое время она проживала в доме, в котором было очень холодно – приходилось самостоятельно топить печку.
– У меня такое настроение, я даже сказать ничего не могу! Такая красота, такое счастье, что нам дали квартиру в этом доме. Теперь буду жить на втором этаже. Для меня это очень удобно, потому что я часто выхожу на прогулки, – рассказала жительница Углегорска Валентина Бекова.
По поручению губернатора Валерия Лимаренко в островном регионе значительно активизировали темпы расселения людей из непригодного для проживания фонда. В 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч человек, в 2021 – почти 4 тысячи. Всего в ближайшую пятилетку ключи от квартир получат около 30 тысяч жителей региона.
В этом году Сахалинская область получила беспрецедентную поддержку из федерального центра. На расселение островного аварийного фонда из федерального бюджета в Сахалинскую область этом году направлено более 10 миллиардов рублей. Претендовать на дополнительную поддержку островному региону позволило досрочное завершение программы расселения жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Финансовая помощь предоставляется по линии Фонда содействия реформированию ЖКХ.
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